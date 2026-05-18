鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-18 16:51

華碩旗下電競領導品牌 ROG 玩家共和國今 (18) 日宣布，將於 6 月 1 日下午 5 點至晚間 10 點，在台北三創生活園區舉辦 20 週年記者會暨慶祝派對 。這場活動選在台北國際電腦展 COMPUTEX 2026 前夕登場，將邀請全球媒體、玩家與電競社群共襄盛舉，攜手揭開電競創新的全新篇章 。

面對未來電競市場的發展藍圖，華碩預計在本次週年慶活動中，推出多款 20 週年限定與特別版產品，藉此延續品牌傳奇並重新定義玩家的遊戲體驗 。品牌長年來從主機板創新先驅逐步進化為完整的電競生態系，本次活動也將向全球電競社群與長期支持的合作夥伴致敬 。

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20 週年記者會將由華碩董事長施崇棠親自揭幕，展現集團對於頂級電競布局的高度重視 。主辦單位也特別邀請知名電競配音員暨演員 Ned Luke 擔任活動主持，與現場嘉賓共同回顧品牌 20 年來與全球玩家並肩成長的歷程 。

本次活動選址的三創生活園區鄰近光華商圈，該區域長年匯聚台灣 PC DIY 與科技玩家文化，對品牌而言別具代表意義 。此處不僅承載了無數硬體愛好者的共同記憶，也可能見證了首張品牌主機板的銷售歷史，因此選擇回到草創時期的發源地開啟全新紀元 。