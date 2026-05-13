鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-13 20:37

水泥雙雄今 (13) 日公告第一季財報，台泥 (1101-TW) 稅後純益 7.18 億元，年增 36.20%、每股純益 0.1 元；亞泥 (1102-TW) 稅後純益 18.87 億元，年增 38.32%，每股純益 0.56 元。

水泥雙雄Q1純益年增3成 台泥擬處分竹東土地。(鉅亨網資料照)

台泥也公告，擬處分位於新竹縣竹東鎮台泥段 16 地號土地，面積約約 1,883.97 坪，交易金額及相對人待定，處分目的為活化公司資產。

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台泥第一季營收 331.68 億元，年減 5.12%、營業利益 27.92 億元，年增 21.32%、營業利益率 8.42%，年增 1.83 個百分點；葡萄牙水泥業務及電力能源事業成長，為整體獲利帶來主要貢獻，平衡了兩岸水泥本業的市場壓力。

台泥股東權益總額則因稅後淨利增加、海外子公司累積換算兌換利益增加及出售海螺等非核心轉投資股票取得現金挹注，較去年底增加 120 億元至 3,047 億元，營運體質與財務結構持續改善。

台泥表示，截至第一季底，總資產規模增至 5,976 億元，負債占總資產比率由去年底的 50% 降至 49%。台泥表示，面對全球產業環境變化，將持續強化低碳建材、能源發展與國際市場布局，穩健推進營運與財務結構優化。

亞泥第一季營收 148.29 億元、年減 10.64%、營業利益 11.84 億元，年減 25.81%、營業利益率 7.99%，年減 1.63 個百分點；本業及各轉投資業別，營收大致均維持水準。