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至於兩岸市場，台泥表示，中國大陸因陰雨氣候持續且房地產需求放緩，營收略有下降；台灣地區因房地產景氣低迷，需求減少，加上本土業者面臨進口低價水泥競爭，水泥及混凝土銷量受侵蝕而下滑，但市場價格仍保持穩定。