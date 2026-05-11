鉅亨網記者彭昱文 台北
水泥雙雄今 (11) 日公告 4 月營收，台泥 (1101-TW) 營收 122.1 億元、較上月略減 1%、年減 3.7%；亞泥 (1102-TW) 營收 56.9 億元，月增 6.5%、年減 9%。
累計台泥前 4 月營收 454.7 億元，年減 4.6%；公司說明，土葡水泥事業方面，土耳其 OYAK Cimento 受惠 4 月天氣恢復正常，水泥銷量較上月回升，並與去年同期相當；葡萄牙 Cimpor 水泥因當地售價上漲，營業額同步提升；土葡水泥前 4 月累計營收 196.1 億元，年增 8.8 億元。
至於兩岸市場，台泥表示，中國大陸因陰雨氣候持續且房地產需求放緩，營收略有下降；台灣地區因房地產景氣低迷，需求減少，加上本土業者面臨進口低價水泥競爭，水泥及混凝土銷量受侵蝕而下滑，但市場價格仍保持穩定。
亞泥前 4 月營收 205.24 億元，年減 10.3%；亞泥表示，4 月營收主要受惠中國大陸水泥銷量強勁回升及電力事業收入增加帶動；在台灣市場方面，4 月營收較上月成長 1%，主要受惠嘉惠電力二期能量費率調升，帶動電力收入增加。
大陸市場方面，亞泥表示，4 月營運明顯回溫，水泥銷量達 181.7 萬噸，較上月成長 17%，並帶動營收月增 19%；面對市場售價壓力，亞泥 (中國) 持續透過優化市場佈局及拓展水泥貿易業務，降低價格波動影響，後續隨著工程旺季與公共建設需求推進，將持續關注兩岸市場變化，強化營運韌性與長期競爭力。
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