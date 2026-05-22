鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-22 15:13

台泥 (1101-TW) 今 (22) 日召開股東會，董事長張安平透露，歐洲水泥事業有 1-2 個具高度策略互補性的投資機會正在審慎評估中；新能源方面，電芯品牌 Molicel 上半年估會獲利，至少三家公司在洽談願意投資。

台泥董事長張安平表示，目前 Molicel 有一個能量密度跟能量放度最高的電池製程，已經設計完畢，正在做實驗線，AI 之所以能運作，因為高效率電池才可以讓 AI 運作。至於高雄三元廠，他表示，目前清理大概還要半年，如果沒有發生火災，去年就會轉正了。

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在歐洲方面，台泥旗下的 Atlante 複合平台已在南歐與瑞士累積超過 1,000 座快充站與 4,000 個充電點，EnergyArk 儲能充電產品已與法、葡、義等主要大型商場簽署逾 331 份合約，全球 NHOA 能源平台更累積近 5,000 MWh 在線與在建容量。

此外，看準綠色物流商機，Atlante 也正式跨入 HDV 重型電動卡車快充市場，提供 Scope 3 減碳管理端到端解決方案，並成功簽約布局 3 座阿爾卑斯山跨境走廊重點充電站。

水泥事業方面，總經理程耀輝表示，目前，台泥在土耳其水泥產能 2,400 萬噸、市占 16%、產能利用率 80%，可支援鄰近中亞與東歐未來重建需求。台泥在葡萄牙水泥年產能達 1,120 萬噸，市占率約 52%，目前產能利用率約 50%。在歐洲低碳轉型趨勢下，已開始進入英法低碳水泥市場。