應材Q2營收創新高 全年半導體設備業績年增估逾3成
鉅亨網記者魏志豪 台北
應用材料 (AMAT-US) 今 (15) 日公布 2026 年會計年第二季財報，受惠半導體產業需求大增，相關設備銷售暢旺，單季營收創下歷史新高，達 79.1 億美元，年增 11%，展望後市，應材看好， 2026 年半導體設備業務將成長超過 30%。
應材第二季營收創新高，達 79.1 億美元。在 GAAP 基礎上，公司毛利率為 49.9%，營業利益為 25.2 億美元，營益率 31.9%，每股盈餘亦創新高，達 3.51 美元。非 GAAP 基礎上，公司毛利率為 50%，營業利益為 25.4 億美元，營益率 32.1%，每股盈餘創新高，達 2.86 美元。
應材總裁暨執行長蓋瑞．迪克森 (Gary Dickerson) 表示，公司第二季締造歷史新高，預期 2026 年半導體設備業務將成長超過 30%。隨著全球 AI 運算基礎設施的快速擴建，加上應材在先進邏輯、DRAM 及先進封裝領域的領導地位，為公司長期且持續的營收與獲利成長，奠定極為堅實的基礎。
資深副總裁暨財務長布萊斯．希爾 (Brice Hill) 表示，應材長期投入 AI，公司作為成長最快的市場中最大的製程設備公司，首要任務是確保具備完善的營運與供應鏈準備，以支援客戶的成長。公司已擴大建置規劃、提高庫存水位並強化物流產能，同時持續在全公司推動更高的營業利潤與生產力。
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