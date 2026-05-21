鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-21 16:11

中工 (2515-TW) 今 (21) 日股東會圓滿落幕後，旋即依法召開第 28 屆首次董事會，會中順利推舉現任大華建設 (2530-TW) 董事長鄭斯聰，出任中華工程新任董事長。

中工今天股東會並改選 7 位董事，其中寶佳拿下 4 席、威京則取得 3 席。根據中工發布的此次董事改選當選名單，其中一般董事當選人為堡新投資代表人鄭斯聰、源通投資代表人顏明宏，以及常理股份代表人陳昭龍、泛宇實業代表人黃翔龍，獨立董事則分別為具備會計專長的陳世洋、法律專長的林鴻達，以及前高等法院法官暨法治會計專家紀凱峰。

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中工指出，中工股東會完改選並推選出董事長，凝聚了新任董事會的共識，象徵中工正式邁入由全新專業團隊帶領的發展新篇章。

中工指出，新任董事長鄭斯聰具備豐富的產業資源與卓越的企業治理經驗。中華工程強調，在鄭斯聰的領航下，本屆涵蓋多元關鍵領域的董事會將結合中工深厚的營造底蘊，徹底落實「全面升級、專業互補」的治理理念，帶領公司穩健前行。

中工延攬現任和洲建設董事長馮敦承出任總經理。(圖：中工提供)

為落實專業經理人治理機制，董事會也同步通過新任總經理任命案，延攬現任和洲建設董事長馮敦承出任中華工程總經理。馮總經理擁有復旦大學 EMBA 工商管理碩士學位，過去曾任職於日本知名營造企業「熊谷組」擔任工務經理，於營建工程領域深耕多年、資歷豐厚，更曾參與規劃上海銀行、聯電晶圓廠等多項大型指標工程。未來將借重馮總經理卓越的營造實務與管理長才，進一步強化中工的專案執行力。