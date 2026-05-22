鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-22 11:13

AMD(AMD-US)董事長蘇姿丰來台固椿，今 (22) 日早上發表演講，指出半導體與 AI 市場正處於前所未有的高速成長期，AMD 也持續深化與台灣供應鏈合作為滿足 AI 基礎建設的強勁需求，並已宣布將投資超過 100 億美元投資台灣產業體系。而英業達 (2356-TW) 身為 AMD 合作夥伴，支援 Helios 平台，早盤漲勢凌厲，開高走高，漲幅一度超過 8%。

英業達早盤以 56.8 元跳空開高，盤中最高漲至 58.6 元，大漲逾 8%，站上所有均線，成交爆量超過 4.9 萬張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人本周以來四天合計買超 2.6 萬張。

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AMD Helios 機架級平台將在今年下半年部署，英業達身為 ODM 合作夥伴，將協助打造基於 AMD Helios 的系統。

英業達指出，今年伺服器業務仍為主要成長動能，AI 伺服器上，主要來自中國客戶帶動，比重逾 5 成，並同步提升美國及其他地區的客戶占比；通用型伺服器方面，也觀察到大型資料中心對通用型伺服器需求回溫，預期今年出貨將年增 25%。整體而言，看好全年伺服器營收年增 3 成，占整體營收比重上看 5 成。