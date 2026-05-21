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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估上修至6.2元，預估目標價為43.00元

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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.1元上修至6.2元，其中最高估值7.91元，最低估值2.22元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.91(7.91)6.4210.429.84
最低值2.22(2.22)2.030.823.26
平均值6.11(6.05)4.174.7310.17
中位數6.2(6.1)4.24.586.45

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值106.94億93.30億106.77億129.28億
最低值72.20億65.05億62.93億79.35億
平均值93.01億82.58億84.36億96.98億
中位數91.48億83.43億85.98億82.31億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.5911.029.252.273.99
營業收入79.85億110.75億82.79億97.37億89.20億

詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAPA

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