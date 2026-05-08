鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估上修至6.01元，預估目標價為42.00元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.91元上修至6.01元，其中最高估值7.71元，最低估值2.22元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.71(7.53)
|7.66
|10.61
|8.88
|最低值
|2.22(1.97)
|2.46
|1.72
|3.26
|平均值
|5.78(5.47)
|4.22
|4.99
|6.1
|中位數
|6.01(5.91)
|4.14
|4.91
|6.13
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|101.19億
|90.71億
|106.77億
|82.31億
|最低值
|72.20億
|65.05億
|62.93億
|78.28億
|平均值
|91.12億
|81.59億
|83.69億
|80.30億
|中位數
|89.14億
|83.38億
|84.10億
|80.30億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.59
|11.02
|9.25
|2.27
|3.99
|營業收入
|79.85億
|110.75億
|82.79億
|97.37億
|89.20億
詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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