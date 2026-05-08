鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估上修至6.01元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共28位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.91元上修至6.01元，其中最高估值7.71元，最低估值2.22元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.71(7.53)7.6610.618.88
最低值2.22(1.97)2.461.723.26
平均值5.78(5.47)4.224.996.1
中位數6.01(5.91)4.144.916.13

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值101.19億90.71億106.77億82.31億
最低值72.20億65.05億62.93億78.28億
平均值91.12億81.59億83.69億80.30億
中位數89.14億83.38億84.10億80.30億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.5911.029.252.273.99
營業收入79.85億110.75億82.79億97.37億89.20億

詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAPA

相關行情

台股首頁我要存股
阿帕奇35.56-1.88%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty