鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估上修至5.79元，預估目標價為40.00元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.65元上修至5.79元，其中最高估值7.53元，最低估值1.1元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.53(7.53)
|7.66
|10.61
|8.88
|最低值
|1.1(1.1)
|1.5
|1.72
|3.3
|平均值
|5.21(5.18)
|4.02
|4.82
|5.2
|中位數
|5.79(5.65)
|3.96
|4.8
|4.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|102.62億
|91.02億
|106.77億
|88.57億
|最低值
|65.78億
|65.32億
|64.31億
|78.28億
|平均值
|86.94億
|80.89億
|83.60億
|83.15億
|中位數
|88.40億
|81.50億
|84.16億
|82.61億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.59
|11.02
|9.25
|2.27
|3.99
|營業收入
|79.85億
|110.75億
|82.79億
|97.37億
|89.20億
詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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