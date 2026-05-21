鉅亨速報 - Factset 最新調查：輝達(NVDA-US)EPS預估上修至8.72元，預估目標價為280.00元
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根據FactSet最新調查，共42位分析師，對輝達(NVDA-US)做出2027年EPS預估：中位數由8.27元上修至8.72元，其中最高估值9.9元，最低估值7.88元，預估目標價為280.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|9.9(9.9)
|13.85
|17.07
|12.29
|最低值
|7.88(7.68)
|9.75
|10.71
|12.29
|平均值
|8.63(8.35)
|11.8
|13.68
|12.29
|中位數
|8.72(8.27)
|12.03
|13.21
|12.29
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|4,443.61億
|6,351.20億
|7,900.23億
|7,280.89億
|最低值
|3,374.00億
|4,290.52億
|3,569.11億
|5,291.97億
|平均值
|3,803.28億
|5,192.14億
|6,073.37億
|6,286.43億
|中位數
|3,842.25億
|5,182.40億
|6,067.86億
|6,286.43億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|0.38
|0.17
|1.19
|2.94
|4.90
|營業收入
|269.14億
|269.74億
|609.22億
|1,304.97億
|2,159.38億
詳細資訊請看美股內頁：
輝達(NVDA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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