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鉅亨速報 - Factset 最新調查：輝達(NVDA-US)EPS預估上修至8.72元，預估目標價為280.00元

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根據FactSet最新調查，共42位分析師，對輝達(NVDA-US)做出2027年EPS預估：中位數由8.27元上修至8.72元，其中最高估值9.9元，最低估值7.88元，預估目標價為280.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值9.9(9.9)13.8517.0712.29
最低值7.88(7.68)9.7510.7112.29
平均值8.63(8.35)11.813.6812.29
中位數8.72(8.27)12.0313.2112.29

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值4,443.61億6,351.20億7,900.23億7,280.89億
最低值3,374.00億4,290.52億3,569.11億5,291.97億
平均值3,803.28億5,192.14億6,073.37億6,286.43億
中位數3,842.25億5,182.40億6,067.86億6,286.43億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS0.380.171.192.944.90
營業收入269.14億269.74億609.22億1,304.97億2,159.38億

詳細資訊請看美股內頁：
輝達(NVDA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNVDA

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