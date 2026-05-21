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鉅亨速報 - Factset 最新調查：直覺(INTU-US)EPS預估上修至23.8元，預估目標價為519.00元

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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對直覺(INTU-US)做出2026年EPS預估：中位數由23.14元上修至23.8元，其中最高估值24.06元，最低估值23.01元，預估目標價為519.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值24.06(24.06)28.9634.3335.76
最低值23.01(23.01)23.2726.4634.58
平均值23.62(23.22)26.9930.735.13
中位數23.8(23.14)27.2130.5335.05

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值219.13億256.32億298.33億315.63億
最低值210.96億234.48億254.58億304.44億
平均值213.49億239.07億267.89億310.49億
中位數213.58億238.52億266.49億311.41億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.567.288.4210.4313.67
營業收入96.33億127.26億143.68億162.85億188.31億

詳細資訊請看美股內頁：
直覺(INTU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSINTU

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