鉅亨速報 - Factset 最新調查：直覺(INTU-US)EPS預估上修至23.8元，預估目標價為519.00元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對直覺(INTU-US)做出2026年EPS預估：中位數由23.14元上修至23.8元，其中最高估值24.06元，最低估值23.01元，預估目標價為519.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|24.06(24.06)
|28.96
|34.33
|35.76
|最低值
|23.01(23.01)
|23.27
|26.46
|34.58
|平均值
|23.62(23.22)
|26.99
|30.7
|35.13
|中位數
|23.8(23.14)
|27.21
|30.53
|35.05
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|219.13億
|256.32億
|298.33億
|315.63億
|最低值
|210.96億
|234.48億
|254.58億
|304.44億
|平均值
|213.49億
|239.07億
|267.89億
|310.49億
|中位數
|213.58億
|238.52億
|266.49億
|311.41億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.56
|7.28
|8.42
|10.43
|13.67
|營業收入
|96.33億
|127.26億
|143.68億
|162.85億
|188.31億
詳細資訊請看美股內頁：
直覺(INTU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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