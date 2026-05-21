鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-21 22:22

永豐銀行中小企業平台 DA BOSS 提供多元金融及數位服務，帶動去 (2025) 年「企業籌備處新戶數」及「籌備處新轉公司戶市占率」均呈雙位數成長，今 (21) 日全新推出「DA BOSS 企業會員制」並升級「DA BOSS 生態平台」，深化企業金融服務。

永豐DA BOSS助攻中小企新戶雙位數成長 推全新會員制+升級生態平台。(圖/永豐銀行)

永豐銀行表示，DA BOSS 企業會員制提供新臺幣跨行提款及轉帳每月最高 30 次免手續費；同時，DA BOSS 生態平台為企業提供跨領域合作契機，即起新增永續轉型夥伴，協助企業接軌國際減碳標準、加入全球供應鏈。

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永豐銀行表示，專屬中小企及新創業者的 DA BOSS 平台於 2024 年上線，除金融服務外，攜手跨領域專家，同步提供銷售管道、物流配送、人事管理、金流管理、廣告行銷及顧問諮詢等六大面向服務、逾 30 項優惠專案，以降低企業營運成本。去年旗下企業籌備處新戶數年增 17% 及籌備處新轉公司戶市占率年增 14%。

永豐銀行指出，新增 DABOSS 企業會員制依客戶資產規模，提供「大吉」、「大利」及「大富貴」分級權益，除享新臺幣提款及轉帳手續費減免外，另有加碼方案－永豐雲端印刷網與藍途記帳折價券，以及會員升等禮－小蜜豐點數最高 2688 點等，透過挹注實質金融資源，助力企業成長。