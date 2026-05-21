鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-21 19:07

建商潤隆 (1808-TW) 總經理林暐鈞今 (21) 日在擁有台北市文山區成屋案「信義富境」公開時指出，台灣央行放寬對第二戶購屋的貸款成數對成屋的銷售也有些許幫助，以潤隆來看，目前房市雖然去化慢，但已經不是停滯狀態，而潤隆 2026 年完工入帳及推出建案都達百億元水準。

林暐鈞並指出，目前觀察市況沒發現每周來人、成交量有逐漸的回溫的跡象，除今天公開的文山 345 戶「信義富境」成屋案之外，潤隆預計今年確定在台中、高雄持續推出，總銷金額超過 100 億元；2026 年下半年潤隆預計推出總銷 84.87 億元的台中水湳「當代一邸」，預計年底前也會推基隆市德安段 E、F 案及高雄女中對面的高雄「灣流 1 號」，合計全年推案量可望達 319 億元。

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在潤隆的 2026 年完工入帳案方面，除今天公開由代銷業者接回自行銷售的成屋案「信義富境」，每賣出一戶即入帳一戶之外， 包括「市政愛悦」、「VVS1」「潤隆鉑悦」及「溫莎堡」可望交屋入帳，全年完工量也達 300 億元。

對於成屋案「信義富境」的大力向市場推出，潤隆則看好以其北市門牌，且基地面積 8870 坪，並營造出全區規劃一環、三道、五池、七區，以及超過 50 種喬木與灌木植栽，區內還有樹蛙保育地的庭園吸引力，地上 26 層的成屋建案 345 戶，且目 前已售出約 50 戶，且以精裝修訴求之下，已購戶目前已陸續進住。

潤在文山區的 8800 坪基地「信義富境」成屋案。(鉅亨網記者張欽發攝)

潤隆在 2025 年稅後純益 13.01 億元，每股純益達 1.36 元的獲利狀況下，擬超額配發放 1.5 元息。除此之外，潤隆董事會並且決議進行 20% 的現金減資，每股退回給股東 2 元現金，原股東每股將拿回 3.5 元現金。全案將提交股東會表決。