汽燃費更名為「養管費」 公路局提醒民眾繳費及費額均維持不變

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-21 18:07

交通部今 (21) 日宣布，已修將「汽車燃料使用費」更名為「公路使用養護安全管理費，相關法規亦修正汽燃費名稱為公路養管費或養管費，意即過去國內車主繳納的汽燃費，改名為公路使用養護安全管理費。交通部公路局表示，今 (2026) 年將使用新版公路使用養護安全管理費名稱通知寄發繳費通知，提醒民眾留意正版繳費訊息。

交通部長陳世凱。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

公路局說明，依總統公布修正公路法第 27 條，本次「汽車燃料使用費」更名為「公路使用養護安全管理費」(公路養管費、養管費)，主要是使名稱符合公路養護、修建及安全管理之徵收目的，相關配套法規的修正都僅將「汽車燃料使用費」名稱調整為「公路使用養護安全管理費」，其開徵期間、繳費方式及費額標準均維持不變。

‌



交通部提醒，民眾於收到公路局各區監理所 (站) 寄發之公路使用養護安全管理費繳納通知時，請務必確認官方資訊來源，監理機關發送之簡訊短碼為「111」，以利民眾快速識別為政府機關發送之通知訊息；民眾也可上監理服務讚官網查詢，請民眾提高警覺，切勿點擊來源不明之簡訊或連結，以免上當受騙。