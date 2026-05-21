鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-21 13:05

國科會轄下災防科技中心於本 (5) 月 14 日在夏威夷與美國太平洋防災中心 (PDC) 續簽合作備忘錄 (MOU)，由災防科技中心主任陳宏宇與 PDC 執行長 Ray Shirkhodai 代表雙方簽署，持續深化台美在防災科技、災害預警與風險治理的實質合作。國科會表示，台灣需要持續強化跨國災害資訊交換能力。未來將透過 MOU，將台灣監測經驗與國際夥伴分享。

台美災防中心續簽MOU聚焦AI預警，強化跨國防災韌性。(圖:國科會提供)

國科會指出，PDC 由美國夏威夷大學管理營運，長期運用災害風險科學、地理資訊與決策支援工具，協助全球提升早期預警與應變能力。其研發之「DisasterAWARE」平台，能提供近即時、AI 強化的多災種災害資訊與智慧警示服務，是國際人道救援與應變決策的重要支援系統。

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國科會表示，災防科技中心與 PDC 為長期關鍵合作夥伴，雙方自 2008 年建立合作關係後，今 (2026) 年已是第 4 度簽署合作文件，過去 18 年來，雙方在太平洋區域防災研究、國際防災培訓及災害管理技術交流等面向維持密切合作，雙方未來將依 MOU，深化在複合型災害早期預警、風險與脆弱度評估、資訊科技與決策支援、國際防災能力建構等四大核心領域的合作。

陳宏宇表示，本次合作聚焦在「國際災害風險科技平台」與「台灣災害防救科技支援體系」的實質連結，面對日益嚴峻的極端天氣與人道救援需求，台灣需要持續強化跨國災害資訊交換能力，未來透過 MOU 將台灣監測經驗與國際夥伴分享。

Ray Shirkhodai 則指出，PDC 與災防科技中心具高度的互補優勢，未來持續結合 PDC 的全球複合型災害風險情報，以及台灣深厚的災害監測與應變實務經驗，共同推動更具實用性的亞太區域防災合作。