鉅亨網新聞中心 2026-05-21 16:20

中國半導體產業迎來收割期。近期，總部位於合肥的長鑫科技 (長鑫存儲) 與武漢的長江存儲相繼啟動 IPO，這兩家分別代表中國 DRAM 與 NAND Flash 最高水準的龍頭企業，正聯手重塑中國的產業版圖與城市能級。

中國陸權崛起？合肥、武漢晶片雙雄啟動IPO 合肥賺了一個合肥(圖:shutterstock)

根據長鑫科技 5 月 17 日更新的招股書顯示，該公司 2026 年第一季實現營收人民幣 508 億元，同比增長超過 7 倍；歸母淨利潤達 247.6 億元，同比增長近 17 倍。這種「日賺近 4 億元」的盈利能力，已超越 A 股科技龍頭寧德時代，甚至一家企業的利潤就足以「掀翻」整個科創板。

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長鑫科技的爆發式增長，主要受益於全球人工智慧 (AI) 競賽引發的存儲晶片超強週期。2026 年一季度，通用型 DRAM 合約價環比上漲達 90%—95%。作為全球第四大 DRAM 原廠，長鑫科技的市值預估將達到 3 兆至 4 兆元人民幣。

一旦順利上市，持有其大量股份的合肥國資，帳面資產可能直接沖上兆級別，接近合肥 2025 年的 GDP 總量。

雙城崛起：從代工製造轉向硬科技核心

長鑫與長江存儲的成功，分別代表了合肥與武漢兩座內陸城市的不同路徑。合肥靠的是長達十年的「耐心資本」押注，通過國資領投、全鏈條佈局，集聚了超過 400 家集成電路企業。而武漢則是依賴其深厚的光電子產業土壤，將長江存儲作為產業延伸，成功開發出自主研發的 Xtacking 架構，在 3D NAND 技術上實現全球領先。

這兩家企業的崛起，顯著拉動了地方經濟。2026 年一季度，合肥電子信息產業增速高達 74.2%，武漢也達 62.4%，帶動兩市 GDP 增速領跑全國兆城市。

陸權時代的到來？