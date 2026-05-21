鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-05-21 09:38

中國國家主席習近平 20 日（周三）在北京人民大會堂同俄羅斯總統普丁會談後共同會見記者，習近平表示，這是普丁第二十五次訪問中國，充分體現出中俄關係的高水準和特殊性。

據《新華社》報導，習近平說，他同普丁舉行深入友好、富有成果的會談，就一系列重大問題進行了戰略溝通，共同簽署兩國進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明，見證達成多份重要雙邊合作文件。兩國還將發表關於倡導世界多極化和新型國際關係的聯合聲明。

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習近平強調，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立 30 周年。30 年來，中俄關係櫛風沐雨、與時俱進，關係定位不斷提升，達到新時代全面戰略協作夥伴關係歷史最高水準，樹立起新型大國關係的典範。

習近平說，今年也是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署 25 周年。多年來，兩國始終恪守這一條約確立的「不結盟、不對抗、不針對第三方」原則，堅持平等相待、相互尊重、重信守義、合作共贏，為維護國際公平公道、推動構建新型國際關係作出貢獻。

據《央視》報導，以下是普丁訪華期間兩國元首會晤成果文件清單：

一、請兩國元首簽署並發表的文件

《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明》

二、雙方共同發表的文件

《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於倡導世界多極化和新型國際關係的聯合聲明》

三、請兩國元首見證簽署的合作文件

（一）《中華人民共和國政府與俄羅斯聯邦政府關於在城市發展領域合作的諒解備忘錄》

（二）《中華人民共和國政府和俄羅斯聯邦政府關於共同建設滿洲里－後貝加爾跨境鐵路 1435 毫米軌距二線的協定》

（三）《中華人民共和國科學技術部與俄羅斯國家原子能集團公司關於可控核聚變領域科技合作的諒解備忘錄》

（四）《中華人民共和國商務部與俄羅斯聯邦經濟發展部關於支持開放貿易和多邊主義的聯合聲明》

（五）《中華人民共和國商務部和俄羅斯聯邦工業和貿易部關於發展重要工業品可持續貿易的諒解備忘錄》

（六）《中華人民共和國海關總署與俄羅斯聯邦海關署關於海關幹部教育培訓合作的諒解備忘錄》

（七）《中華人民共和國海關總署與俄羅斯聯邦獸醫和植物檢疫監督局關於俄羅斯配合飼料輸華檢疫和衛生要求議定書》

（八）《中華人民共和國國家市場監督管理總局與俄羅斯聯邦反壟斷局諒解備忘錄（2026－2027）》

（九）《中國國家知識產權局與俄羅斯聯邦知識產權局合作諒解備忘錄》

（十）《中國科學院和俄羅斯國家原子能集團公司科學技術合作諒解備忘錄》

（十一）《中國國家原子能機構和俄羅斯國家原子能集團公司關於和平利用核能領域人才隊伍建設合作的諒解備忘錄》

（十二）《中華人民共和國國家電影局與俄羅斯聯邦文化部關於合作拍攝電影的諒解備忘錄》

（十三）《中共中央黨校（國家行政學院）與俄羅斯總統國民經濟和國家行政學院聯合活動計畫（2026－2027）》

（十四）《中華人民共和國人民日報社與俄羅斯聯邦塔斯社合作協議》

（十五）《中華人民共和國中國日報社與俄羅斯聯邦俄羅斯國家媒體集團新聞交流與合作協議》

（十六）《中華人民共和國新華通訊社與俄羅斯聯邦塔斯社關於舉辦建立合作關係 70 周年系列活動的備忘錄》

（十七）《中國中央廣播電視總台與俄羅斯全俄國家電視廣播公司關於深化紀錄片和專題報道合作的協議》

（十八）《清華大學與聖彼得堡國立大學關於共建「中俄創新研究院」的合作備忘錄》

（十九）《北京大學－莫斯科物理技術學院關於人才聯合培養與科研合作的戰略夥伴關係協議》

（二十）《哈爾濱工業大學與聖彼得堡國立大學關於共建中國－俄羅斯卓越工程師學院項目的協議》

四、雙方同意現場宣布的文件

（一）《中華人民共和國科學技術部與俄羅斯聯邦經濟發展部關於創新領域合作的諒解備忘錄》

（二）《中華人民共和國國家能源局與俄羅斯聯邦能源部關於綠證領域合作的諒解備忘錄》

（三）《中華人民共和國新華通訊社與俄羅斯聯邦今日俄羅斯國際通訊社關於舉辦 2026 上海合作組織專家論壇的備忘錄》

（四）《中華人民共和國新華通訊社與俄羅斯聯邦俄羅斯國家媒體集團新聞交換與合作協議》

（五）《中華人民共和國新華通訊社與俄羅斯天然氣傳媒控股股份公司關於培養專業和職業教育領域人才的合作備忘錄》

（六）《中國中央廣播電視總台與俄羅斯聯邦體育部合作備忘錄》

（七）《中國中央廣播電視總台與俄羅斯國家媒體集團深化合作協議》

（八）《中國中央廣播電視總台與俄羅斯聯邦政府財政金融大學合作備忘錄》

（九）《中國中央廣播電視總台與俄羅斯移動通信傳媒在「中俄教育年」框架內聯合制作節目的協議》

（十）《中國中央廣播電視總台與俄羅斯會展基金會合作協議》

（十一）《中俄基礎科學研究院聯合發展路線圖（2026－2030）》

（十二）《哈爾濱工業大學與聖彼得堡國立大學商學戰略合作諒解備忘錄》

（十三）《中華人民共和國山東省人民政府和山東大學與俄羅斯聯邦韃靼斯坦共和國政府和喀山聯邦大學諒解備忘錄》

（十四）《北京外國語大學與俄羅斯人民友誼大學關於在俄語領域開展合作的協議》

（十五）《北京外國語大學與俄羅斯聯邦青年事務署關於教育與青年政策領域合作諒解備忘錄》

（十六）《南開大學與莫斯科國立大學合作協議》

（十七）《四川大學與俄羅斯人民友誼大學科學和教育合作協議》

（十八）《四川大學和莫斯科國立大學合作協議》

（十九）《華東師范大學與俄羅斯「新項目推廣戰略倡議署」開展合作的諒解備忘錄》