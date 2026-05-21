鉅亨網新聞中心 2026-05-21 15:30

知情人士透露，美國總統川普計劃最快於周四 (21 日) 簽署一項 = 行政命令，旨在強化人工智慧 (AI) 的網路安全，並已邀請科技業領袖共同出席。

川普將簽AI國安命令 擴大資安情報共享、採自願性安全測試 (圖:Shutterstock)

川普即將簽署的這道命令，將翻修現行的網路安全情資共享計畫，把 AI 企業納入其中，但該命令並未要求對尖端模型強制實施審查與批准。

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取而代之的是，該命令呼籲對 AI 系統進行自願性的政府測試，以尋找並修補聯邦、州和地方網路以及美國關鍵基礎設施中的漏洞，但不需要引進廣泛的監管審查。

知情人士表示，白宮已發函邀請多位科技業高層參加本周四在白宮舉行的簽署儀式，目前尚不清楚哪些人將出席。

大約一個月前，Anthropic 揭露旗下 Mythos 模型擅長於尋找網路漏洞，恐構成重大的資安風險。在各方擔憂中，目前 Anthropic 只把 Mythos 的訪問權限開放給少數大型科技公司與華爾街企業。

川普政府官員原本希望讓更多聯邦機構使用 Mythos，以測試其網路的安全性瑕疵，目前國家安全局 (NSA) 已在開始使用該模型。但考慮到國安隱憂，白宮官員近期拒絕 Anthropic 把 Mythos 開放給數十家企業與機構的計畫。

美國目經開始執行一項自願性計畫，在 AI 系統發布前先行評估，商務部近期也宣布擴大此計畫。Alphabet 旗下 Google(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 和 xAI，都已同意向政府開放自家模型的訪問權限。OpenAI 和 Anthropic 原本就是該計畫的成員。