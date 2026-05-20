鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-20 19:27

台灣央行今 (20) 日公布台灣第一季國際收支，由於 AI 需求高度暢旺，推升經常帳順差 625.3 億美元，年增多達 328.4 億美元，並創單季次高紀錄，但因金融帳淨資產 (金融帳淨流出) 也大增 648.6 億美元，使央行準備資產減少 46.6 億美元。

央行說明，第一季經常帳衝高主因是商品貿易順差 580.1 億美元，年增多達 309.7 億美元，此主要受惠於新興科技應用需求持續熱絡，出口擴增。

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不過，由於國人熱衷出國旅遊，旅遊支出達 64.7 億美元，使旅遊逆差達 35.5 億美元創單季次高，僅次於 2025 年第三季，整體服務收支逆差 34.2 億美元。

金融帳方面，第一季直接投資淨資產增加 73.7 億美元。其中，居民對外直接投資淨增加 100.1 億美元，外資來台直接投資淨增加 26.4 億美元。