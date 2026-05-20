鉅亨網記者王莞甯 台北
台灣央行今 (20) 日公布台灣第一季國際收支，由於 AI 需求高度暢旺，推升經常帳順差 625.3 億美元，年增多達 328.4 億美元，並創單季次高紀錄，但因金融帳淨資產 (金融帳淨流出) 也大增 648.6 億美元，使央行準備資產減少 46.6 億美元。
央行說明，第一季經常帳衝高主因是商品貿易順差 580.1 億美元，年增多達 309.7 億美元，此主要受惠於新興科技應用需求持續熱絡，出口擴增。
不過，由於國人熱衷出國旅遊，旅遊支出達 64.7 億美元，使旅遊逆差達 35.5 億美元創單季次高，僅次於 2025 年第三季，整體服務收支逆差 34.2 億美元。
金融帳方面，第一季直接投資淨資產增加 73.7 億美元。其中，居民對外直接投資淨增加 100.1 億美元，外資來台直接投資淨增加 26.4 億美元。
而證券投資淨資產增加 415.1 億美元，創次高紀錄，其中，居民對外證券投資淨增加 161.7 億美元，同時，因外資減持台股，使非居民證券投資淨減少 253.4 億美元，創下單季新高紀錄，
央行解釋，由於國際局勢動盪令外資避險情緒升溫，使外資對新興市場大舉調節，也減持台股，因此即便經常帳創高，新台幣匯率並未明顯反映。