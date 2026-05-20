鉅亨網記者劉玟妤 台北
隨著汽車產業進到「軟體定義車輛」(SDV)時代，英業達 (2356-TW) 今 (20) 日宣布，與恩智浦半導體 (NXPI-US) 在車用上的合作重心逐步轉向，從高寬頻 (UWB) 技術，跨足至「區域控制架構」，也就是從技術連接邁向車輛大腦。
英業達與恩智浦在今年 3 月，成功完成以 NXP CoreRide Z248 區域參考系統為核心的聯合實驗室專案。該平台除支援 48V 電力分配與智慧資料傳輸，也能大幅精簡車輛內部的線束複雜度，協助車輛縮短產品開發週期，加速新車上市時程。
接續 3 月的專案成果，英業達將於「Joint Lab 2.0」展示最新 S32K5 微控制器 (MCU)，S32K5 是 Z248 區域系統的心臟，具備 800 MHz 的運算能力，並透過硬體隔離技術，能將多種不同的車載應用安全地整合在單一控制單元中。
此外，該系列晶片整合乙太網路交換器與 CAN 加速器，可顯著降低車載網路的通訊延遲。S32K5 也採用嵌入式 MRAM 技術，滿足現在電動車高速且頻繁的 OTA(遠端更新) 需求，並內建專用神經處理單元 (NPU) 以加速邊緣 AI 運算任務。
英業達總經理蔡枝安先前針對車用業務指出，整體業務將持續成長，且成長幅度大，預期今年車用相關營收將年增 2 倍以上，並看好明年繼續成長。但他也坦言，目前車用仍處於投資階段，需達一定經濟規模後，才能有顯著貢獻。
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