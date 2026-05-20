鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-20 15:50

散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (20) 日宣布，旗下合資公司投資的 17.4 萬立方公尺液化天然氣 (LNG) 運輸船 DIAMOND GAS JADE 日於韓國三星重工巨濟造船廠舉行命名典禮，隨著首艘 LNG 運輸船入列，也象徵正式跨足能源運輸領域。

裕民迎首艘液化天然氣運輸船 跨足能源運輸新里程碑。(圖：裕民提供)

裕民說明，此船舶由三星重工承造，搭載最新節能環保技術與雙燃料推進引擎，交付後立即投入全球液化天然氣運輸業務，可創造長期且穩定的獲利收益。

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裕民第二季董事會已通過增造 4 艘 21 萬噸海岬型 (Capesize) 和 4 艘 6.4 萬噸超輕便型 (Ultramax) 散裝船，將邁向船隊規模突破 100 艘、總載重噸超過 1,000 萬噸的戰略目標。

裕民目前旗下有 Capesize、Panamax、Post Panamax、Ultramax、水泥專用船、超大型油輪 (VLCC)、超大型礦砂船 (VLOC) 等散裝貨船，另擁有海洋風電人員運輸船 (CTV)、運維服務船 (CSOV) 和液化天然氣運輸船等多元化船舶類型，自有船隊加上合資及在建船舶共 84 艘，總載重噸位近 1000 萬噸。