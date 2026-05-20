鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-20 15:40

研調機構 TrendForce 今 (20) 日公布最新 AI 產業研究，北美五大雲端服務供應商 (CSP) 為擴大 AI 訓練和推論應用部署，2026 年對整櫃式 (rack-scale)AI 伺服器的採購意願明顯提高，不僅有望占據全球 60% 以上的輝達 (NVDA-US) GB/VR 需求量，更將同步帶動五大業者 AI 總訓練算力年增逾 56%、AI 總推論算力年成長高達 122%。

TrendForce 預估，2026 年 AI 伺服器出貨將年增 28% 以上，仍以高階 AI 訓練機種為主力，占比約 55%。然中長期內將改由 AI 推論機種主導，主因是 CSP 將積極推展 AI 應用以加速實現 AI 雲端服務商用化，輝達也將拓展更多 AI 推論方案或使用情境，包括推動今年主力 AI 伺服器方案 GB/VR 系統，也特別強調該方案除 AI 訓練用途外，也可支援 AI 推論相關工作負載。

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據 TrendForce 估計，2026 年 Google、Amazon、Microsoft、Meta、Oracle 的合計資本支出將逾 7,700 億美元，年增近 87%。分析北美五大 CSP 購置輝達 GB/VR 系列獲得的運算能力，針對 AI 訓練部分，若以 FP16/BF16 為估算基礎，2025 年五大業者的總算力達逾 9 ExaFLOPS，2026 年另將成長 56% 以上。

針對 AI 推論，若以 FP4/NVFP4 運算效能為估算基礎，2025 年五大 CSP 的總算力逾 37 ExaFLOPS，預計 2026 年將大幅成長近 122%，顯著高於 AI 訓練，反映出 NVIDIA 此次軟硬體系統調校特別著重 AI 推論效能，並落實在新一代的 GB300、VR200 整櫃式方案中。

除 GPU 方案外，CSP 業者同步推進自研 ASIC 整櫃產品，以 Google 布局最積極。TrendForce 預估，2026 年 Google 對自家 TPU 晶片需求量將年增近 80%，並於下半年後將從 v7 逐漸升級至 v8 世代。Amazon 自研 ASIC 的力道僅次於 Google，預計 2026 年其 Trainium 系列於自家 AI 伺服器占比將達 40% 以上。

TrendForce 表示，NVIDIA、AMD 和 CSP 自研 ASIC 的新世代機櫃皆整合液冷散熱系統，有助降低 AI 伺服器的 U 數，提高單一機櫃可容納的加速器數量。在單顆 AI GPU 或 ASIC 的熱設計功耗 (TDP) 同步提高的情況下，AI 伺服器系統功耗呈結構性放大。