鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-20 13:34

技嘉 (2376-TW) 旗下技鋼科技，今 (20) 日宣布分階段推出支援超微 AMD EPYC 8005 伺服器處理器的全新 BIOS 更新 。這項升級適用於現有搭載 AMD EPYC 8004 系列處理器與 SP6 插槽的技嘉伺服器及主機板，能為 Edge AI、電信領域帶來出色表現。

在業務展望與能效表現方面，這款針對全新處理器所打造的企業解決方案，在邊緣運算、電信以及雲端儲存領域展現出色的能效與成本效益 。平台透過最佳化的單路設計結合 AMD Zen 5 架構的高效能優勢，能有效幫助客戶降低功耗與整體持有成本，確保在空間與電力資源極為有限的環境中，依然能發揮出最大的運算效能 。

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為了充分發揮晶片的極致效能，該架構特別提供了高頻寬連接能力，在 1DPC 配置下記憶體速率可高達 6400 MT/s，同時配備最多 96 條 PCIe Gen5 通道以及企業級的可靠性，能從容應對現代高強度的工作負載需求 。此外，憑藉原生 x86 架構的優勢，企業在導入新系統時無需經歷傳統架構遷移所伴隨的移植與重新編譯作業，將能大幅度加速跨邊緣、電信與雲端儲存環境的部署上線時程 。

在標準化平台的應用設計上，技嘉這款企業級 ATX 主機板以長期穩定運行為設計核心，具備遠端管理、伺服器級電源供應及強化散熱功能，可支援全年無休的持續運作 。除了率先支援高達 84 核心的頂規處理器外，主機板也配備了 6 個 PCIe 擴充插槽，可安裝適用於 5G、開放式無線接入網路及低延遲資料傳輸的高速網路卡，插槽更可進一步搭載人工智慧加速器以支援邊緣推論應用 。