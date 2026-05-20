〈焦點股〉雲象科技創新板掛牌首日大洗三溫暖 破發後翻紅走揚

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-20 11:27

數位病理與 AI 醫療解決方案廠雲象科技 (7803-TW) 今 (20) 日以每股承銷價 23.12 元於創新板掛牌上市，不過遭遇大盤震盪，開盤以 22.25 元開出跌破發行價，一度跌到 20 元，但隨後翻紅走揚，最高漲至 24.3 元。

雲象科技掛牌首日遇大盤震盪，破發後翻紅走揚。(圖：雲象科技提供)

雲象科技早盤以 22.25 元開出，跌破發行價，跌幅超過 3%，不過隨後跌幅收斂，並於盤中翻紅走揚，最高漲至 24.3 元，漲逾 4%，截至 11 點，股價暫報 24 元，漲幅約 3.9%，成交量則約 600 張。

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雲象科技核心產品 aetherSlide 數位病理影像管理系統，近期取得歐盟 IVDR 認證，同時持有美國 FDA 與歐盟 IDVR 雙重認證，進一步奠定切入美國與歐洲市場的合規基礎，並有望放大商業版圖。

另外，雲象科技也開發 aetherBot 全自動玻片與 aetherScope 全自動 AI 骨髓抹片分類計數系統，以軟硬整合方案，切入醫院病理科及檢驗醫學科。aetherBot 與滨松光子學株式會社及達明 (4584-TW) 共同開發，並借重滨松光子學在歐美醫療市場的品牌通路，加速進入海外市場；aetherScope 則結合 aetherAI Hema 骨髓抹片 AI 分類技術軟體，主攻檢驗醫學科市場。