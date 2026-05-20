遠傳經銷Amazon Leo獲授權 井琪：申請流程還須過六關 明年有望上線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-20 12:26

遠傳 (4904-TW) 與亞馬遜 (AMZN-US) 旗下低軌衛星網路服務 Amazon Leo 簽署合作協議，成為其台灣授權經銷商，引進高速低軌衛星服務。對此，總經理井琪今 (20) 日指出，目前遠傳已啟動政府申請流程，整體流程預估需 9 至 12 個月，最快有望於明年上線。

遠傳總經理井琪。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

井琪指出，由於電信行業受到管制，因此還有 6 個關卡要過，目前已正式向數發部提出頻譜指配的申請，後續還需向 NCC 提出營運計劃書、與刑事警察局提出偵測機制等流程，整體流程預估需要 9 至 12 個月，最快明年上線，不過正式商轉時間點仍需視審查進度而定。

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外界也關注遠傳與 Amazon Leo 是否為獨家合作，井琪回應，不方便透露細節，但因亞馬遜所需的頻段與遠傳的 28GHz 頻段吻合，為自然的合作，現在台灣已有 OneWeb，遠傳與亞馬遜合作後，將多一個選擇。他並指出，未來是否有新的業者加入，關鍵在於市場商機多大，並不是像「開超商」一樣，越多越好。

井琪表示，低軌衛星對於通訊網路而言，就是多一層保護層，有助補強既有行動網路與固網基礎，有多個選擇就是多一層網路，特別是在極端氣候或天災情境下，提高網路通訊韌性。整體而言，對於多星鏈進入台灣，井琪是「樂觀其成」。