鉅亨網記者劉玟妤 台北
遠傳 (4904-TW) 今 (19) 日宣布，與亞馬遜 (AMZN-US) 旗下低軌衛星網路服務 Amazon Leo 簽署合作協議，成為 Amazon Leo 台灣授權經銷商，將高速低軌衛星服務引進台灣，助力企業與政府客戶打造高韌性通訊。
遠傳指出，相較於傳統衛星方案，Amazon Leo 低軌衛星服務具備低延遲、更高頻寬與廣覆蓋的特性，可滿足企業對效能與可靠度的高標準需求。此外，Amazon Leo 客戶終端設備輕巧高效，用戶可透過多款大小不同的設備連線，其中，企業級旗艦款 Leo Ultra 下載速度最高可達 1 Gbps、上傳速度可達 400 Mbps，支援高流量、高即時性的企業關鍵應用。
總經理井琪指出，遠傳長期投入網路建設與新技術研發，持續強化通訊基礎韌性和擴展服務組合，攜 Amazon Leo 將高速低軌衛星網路服務引進台灣。低軌衛星設計用於支援廣泛覆蓋範圍、低延遲，以及在地形或極端天氣可能限制傳統網路效能的區域連結需求。對特殊產業如海事、農業及礦業，也有特別的服務設計。
遠傳表示，透過 Amazon Leo 納入整體網路架構與電信服務組合，協助公部門民生應用與企業用戶，維持關鍵系統與營運流程所需的網路連線，確保服務不中斷。
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