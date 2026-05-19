遠傳指出，相較於傳統衛星方案，Amazon Leo 低軌衛星服務具備低延遲、更高頻寬與廣覆蓋的特性，可滿足企業對效能與可靠度的高標準需求。此外，Amazon Leo 客戶終端設備輕巧高效，用戶可透過多款大小不同的設備連線，其中，企業級旗艦款 Leo Ultra 下載速度最高可達 1 Gbps、上傳速度可達 400 Mbps，支援高流量、高即時性的企業關鍵應用。