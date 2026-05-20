〈台股開盤〉520行情權值股翻身動起來 守4萬點拚收復月線
鉅亨網記者黃皓宸 台北
美股周二 (19 日) 受 30 年美債殖利率創 19 年新高影響，AI 科技股疲軟，三大指數收黑，台股今 (20) 日開高震盪逾百點，以 40,204.16 點開出，漲勢擴大指數上揚逾 200 點，一度攻上 40,377 點漲逾 0.5%，盤中受投資人觀望 520 總統演說影響，指數平盤震盪後漲 102 點或 0.25%，盤面上以低軌衛星、被動元件、電子通路股題材表現較佳，單日成交量估 1.14 兆元。
總統賴清德今天早上 10 點發表 520 就職兩周年談話，激勵盤中權值股陸續翻紅，台積電 (2330-TW) 開低後翻紅，守住 2200 元；聯發科 (2454-TW) 雖遭關禁閉，仍強漲 4.4% 至 3,295 元；昨天舉行法說的中信金 (2891-TW) 更開高走高大漲逾 4%；但鴻海 (2317-TW) 開高翻黑跌 1%；聯電 (2303-TW) 跌 2%；此外，創意 3443-TW)也上漲 6.7%。
被動元件部分，受惠 AI 需求強勁帶動題材續強，國巨 *(2327-TW) 漲 8.45%；包挖臺慶科 (3357-TW)、立敦 (6175 -TW)、天二科技 (6834-TW)、立隆電 (2472-TW)、日電貿 (3090-TW) 群起齊嗨亮燈漲停板。
電子通路股部分，大聯大 (3702 -TW)、益登 (3048 -TW) 漲停板，文曄 (3036-TW) 漲逾 8%、豐藝 (6189-TW) 漲 5%。
低軌衛星部分，則維持題材熱夯，包括台揚 (2314-TW) 亮燈漲停、昇達科 (6834-TW) 漲 3%、事欣科 (4916-TW) 漲停，穩懋 (3105-TW)、華通 (2313 -TW) 一度漲逾 4%。
法人表示，指數短期均線架構持續弱化，技術面壓力有增無減，須確實做好資金部位控管，持股參考短線技術面變化，汰弱留強適度降低持股因應，主流類股部分，包括被動元件、功率元件、FOPLP、AI 眼鏡、載板等題材。
美股道瓊指數 19 日下跌 322.24 點或 0.65%，收 49,363.88 點；那斯達克下跌 220.02 點或 0.84%，收 25,870.71 點；S&P 500 下跌 49.44 點或 0.67%，收 7,353.61 點；費城指數上漲 2.98 點或 0.03%，收 11,305.5 點。
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