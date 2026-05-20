〈台股開盤〉520行情權值股翻身動起來 守4萬點拚收復月線

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-20 10:29

美股周二 (19 日) 受 30 年美債殖利率創 19 年新高影響，AI 科技股疲軟，三大指數收黑，台股今 (20) 日開高震盪逾百點，以 40,204.16 點開出，漲勢擴大指數上揚逾 200 點，一度攻上 40,377 點漲逾 0.5%，盤中受投資人觀望 520 總統演說影響，指數平盤震盪後漲 102 點或 0.25%，盤面上以低軌衛星、被動元件、電子通路股題材表現較佳，單日成交量估 1.14 兆元。

520行情加持尖挺，台股震盪殺盤後守4萬點一度翻紅漲逾200點。(鉅亨網資料照)

總統賴清德今天早上 10 點發表 520 就職兩周年談話，激勵盤中權值股陸續翻紅，台積電 (2330-TW) 開低後翻紅，守住 2200 元；聯發科 (2454-TW) 雖遭關禁閉，仍強漲 4.4% 至 3,295 元；昨天舉行法說的中信金 (2891-TW) 更開高走高大漲逾 4%；但鴻海 (2317-TW) 開高翻黑跌 1%；聯電 (2303-TW) 跌 2%；此外，創意 3443-TW)也上漲 6.7%。

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法人表示，指數短期均線架構持續弱化，技術面壓力有增無減，須確實做好資金部位控管，持股參考短線技術面變化，汰弱留強適度降低持股因應，主流類股部分，包括被動元件、功率元件、FOPLP、AI 眼鏡、載板等題材。