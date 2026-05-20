鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-20 11:48

剛果民主共和國 (DRC) 伊波拉疫情迅速惡化，世界衛生組織 (WHO) 正考慮動用仍處於研發階段的實驗性疫苗與藥物應對疫情。WHO 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 週二 (19 日) 警告，目前疫情擴散速度與規模令人深感擔憂。

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 週二批評 WHO 在剛果與烏干達伊波拉疫情中的反應速度，稱 WHO 在辨識疫情方面「慢了一點」。

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盧比歐向媒體表示：「主導工作顯然會是美國疾病管制與預防中心 (CDC) 以及世界衛生組織，但很遺憾，WHO 在辨識這次疫情方面稍微晚了一些。」

盧比歐發言之際，正值川普政府持續推動大規模公共衛生與援助預算削減。川普去年重返白宮後不久，即宣布美國退出 WHO。

根據 WHO 最新數據，自本輪疫情爆發以來，剛果民主共和國已累計至少 500 例疑似伊波拉病例、130 例疑似死亡病例，遠高於上週五疫情公布時的約 200 例病例與 65 例死亡。

此次疫情主要集中在伊圖里省 (Ituri Province)。在當地提供援助的國際救援委員會 (IRC) 衛生高級主管特塞馬 (Mesfin Teklu Tessema) 表示，目前掌握病例恐只是「冰山一角」，疫情擴散至南蘇丹可能只是時間問題。

他指出，當地醫療體系資源不足，醫護人員嚴重缺乏手套、口罩與護目鏡等基本防護設備。

特塞馬表示，伊波拉死亡率約介於 30% 至 50%，若患者無法及時獲得治療，死亡風險可能進一步升高。

值得注意的是，此次疫情確認由本迪布焦病毒株 (Bundibugyo strain) 引發，但目前全球尚無獲准疫苗或治療方案可使用。

剛果民主共和國與烏干達科學家日前已公布病毒基因序列，專家研判疫情可能源自近期「病原溢出」(spillover event；或譯跨物種傳播)，即人類接觸受感染動物後染疫，再進一步發展為人傳人。

WHO 駐剛果民主共和國代表安西亞 (Anne Ancia) 坦言，此次疫情恐無法短期內結束。

她表示，國際專家正評估哪些候選疫苗與療法可望投入此次防疫行動，但控制疫情可能需耗時數月甚至更久。

受疫情影響，烏干達已呼籲民眾避免擁抱與握手，原定 6 月 3 日舉行、每年吸引數百萬人參與的烏干達殉道者日 (Uganda Martyrs’ Day) 活動也宣布取消。