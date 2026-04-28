台灣高鐵斥資逾20億元增設月台門 2028 Q1全線完成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-28 16:18

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (28) 日宣布各車站全面增設月台門正式動工，工程總金額約 20.5 億元，第一階段施工車站為新竹站、板橋站，第四季起陸續完工，至 2028 年第一季完成全線月台門裝設。

台灣高鐵斥資逾20億元增設月台門。(圖：台灣高鐵提供)

高鐵說明，此項工程委由台灣松下電器公司承作，工程總金額約 20.5 億元，自 2025 年起歷經多次測試改善後，今日正式動工，新月台門採半高、透明式設計，高度約 120 公分，可承受 17 級陣風與列車高速進出站時所引起的空氣壓力。

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高鐵新月台門以經常承受強風來襲的新竹站，以及月台為半圓弧式設計的板橋站為優先施工車站，第二階段為台中站、桃園站、苗栗站、彰化站、雲林站、嘉義站和台南站，而南港、左營站將於 2028 年第一季完工。

此外，配合全線月台門動工，台北站既有月台門完成改裝，同樣採用加寬型門扇，以因應日後 N700ST 和 700T 同時運轉需求。