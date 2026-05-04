鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-04 18:29

台灣高鐵 (2633-TW) 行控中心今 (2026) 年清明連假期間，無線電系統遭林姓男大三生非法盜接，釀 4 列車緊急停駛。立法委員何欣純今 (4) 日於立法院質詢時表示，涉及國安問題，應全面盤點各運具防堵，對此交通部回應，會在 1 個月內針對資安提出檢討報告。

立法院交通委員會今日針對 115 年度中央政府總預算案，關於運輸安全委員會、中華郵政等單位預算進行審查，相關官員列入備詢。

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據了解，上 (4) 月 5 日發生手持無線電遭不明人士「盜接」啟動告警，導致高鐵 3 列營運列車、1 列未載客回送車緊急停駛，經查犯嫌為 23 歲大學生，鐵路警察 4 月 30 日再逮捕共犯 1 名，檢方複訊令其交保。

何欣純在質詢時表示，高鐵是運量、層級很高的運輸工具，若連高鐵都這麼容易被大學生駭入並讓列車停駛，可能是國安問題，強調交通部也應全面盤點各運具防堵，定期更新相關參數，也質疑台鐵或其他軌道運輸系統要如何解決。

何欣純說，高鐵的無線電已經是台灣運具最高層級，需要經過 7 道驗證，經過駭客駭進後，4 月 5 日晚間 11 時 23 分發生事件後，又放出假訊息讓高鐵停駛，高鐵指稱，以簡訊通報運安會及鐵道局，質疑鐵道局是否了解依法通報運安會?

對此，運安會主委林信得表示，目前沒有收到通報。據了解，運安會一般需通報事故主要包含火災、出軌、衝撞或違反號誌運轉狀況等。