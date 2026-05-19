鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-19 20:05

塑膠廠華夏 (1305-TW) 今 (19) 日召開法說會，華夏總經理胡吉宏表示，受中東戰爭持續影響原物料價格，包括 VCM、PVC 無法全能生產，預計第 2 季整體產銷量也較第 1 季下滑，但產品個別毛利率則表現較佳，並以較有生產效率方式生產，讓 PVC 的生產效率及獲利提高。

另配合國內政策，華夏公司在第 2 季以內銷市場全力供應下游廠商生產，外銷部分因中國傾銷影響，2、3 季會將出口國家延伸到中南美洲國家。

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華夏今日下午於證交所舉辦第 2 季展望法說會，由總經理胡吉宏、營業處長暨發言人吳建興主持。

吳建興表示，第 1 季自 2 月 28 日美伊開戰以來，因亞洲原油 / 輕油供應緊縮，讓上游原料量缺，隨多家 PVC 廠商宣布不可抗力，供應失衡的疑慮急速拉升全球 PVC 行情、終端消費通膨及成本反應未及，亞洲 PVC 下游各市場由恐慌追料至抗拒高價情緒籠罩，引發交易遲緩。

吳建興強調，主要是第 1 季戰爭影響 4 月原油期貨、乙烯價格高漲，也讓 PVC EDC VCM 價格隨之漲價，但在進入第 2 季後因市場觀望戰事發展，PVC 整體需求遞延，讓 PVC 在 4 月波動劇烈，亞洲 PVC 價格一度從 1 噸 1,200 多美元高價，跌至 700 美元，也受中國進入春檢主要檢修期，海外需求不明，加上房產、製造等內需並未轉好，庫存偏高，另中國電石法 PVC 進入外銷市場，也拖累亞洲整體價格。

華夏在第 1 季財報稅後淨損 1.2 億元，EPS 為 - 0.21 元，虧損幅度較前季、去年同期減少，第 1 季的 PVC 及 VCM 銷售金額較去年同期增加 2.95 億元，銷售淨額為 26.7 億元，年增 9％。

胡吉宏表示，PVC 產業在過去 3-4 個月受戰爭影響，價格起落很劇烈，尤其進入第 2 季的上流原料、PVC 更創了今年最高價格，目前則是反轉向下，乙烯部分 4 月雖有點下跌，但是下跌幅度和緩，公司在產銷部分，會將庫存原料減少，也讓風險降低，也發展特殊規格 PVC 讓產品組合放大，讓整體銷售能穩定成長。

在第 2 季營運部分，華夏希望除了以內銷、自用為優先，也希望把外銷出口放大。

展望未來，吳建興表示，華夏未來要看市場狀況，保持利潤讓產銷暢旺，內銷部分，之前為因應內需，也對國內下游製造也百分之百供應生產；外銷部分華夏持續做下一 季規劃，包括戰爭和緩的時候，若上游原料價格往下走，對華夏生產成本有利，包括乙烯、EDC 部分一定會充分產銷，