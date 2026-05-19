鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-19 17:58

布料及成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (19) 日召開法說，總經理洪瑞廷表示，第二季品牌客戶下單大致符合預期，訂單能見度維持 6 個月的水準，全年展望也延續上次法說「審慎樂觀」的看法。

儒鴻接單符合預期能見度維持6個月 全年審慎樂觀。(鉅亨網資料照)

洪瑞廷指出，公司今年設定的營運目標，包括每月營收維持在 30 億元以上，以及毛利率維持在 28-32%，從目前營運數據來看，除了 2 月因過年假期、工作天數減少外，整體仍符合目標。

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印尼新廠方面，儒鴻表示，前置作業已差不多完成，預計今年下半年動工，目標 2027 年底產能開出，新廠預計導入 AI 等新科技，以提升生產及管理效率。

目前儒鴻產能來看，針織布料生產據點平均總產能每月 1500 萬碼，台灣 800 萬碼、越南 700 萬碼；成衣生產據點平均總產能每月 1345 萬件；其中，自有生產基地平均月產能 840 萬件、策略聯盟生產基地平均月產能 505 萬件。

儒鴻第一季營收 96.21 億元，年增 2.6%，毛利率 32.17%，年增近 2 個百分點，營業利益 21.95 億元，年增 11.1%，營業利益率 22.82%，年增近 1.75 個百分點，稅後純益 18.34 億元，年增 9.3%，每股純益 6.69 元。