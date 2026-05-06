振大環球4月營收創同期高 Q2旺季營運向上
鉅亨網記者彭昱文 台北
成衣代工廠振大環球 (4441-TW) 今 (6) 日公告 4 月營收 8.01 億元，創歷年同期新高，月增近 33%、年增 37.34%；累計前 4 月營收 26.91 億元，年增 28.59%。隨著第二季正式進入出貨旺季，營收表現可望季增，越南及馬達加斯加產能持續維持滿載、出貨動能穩定。
振大環球說明，4 月營收顯著跳升，主要受惠電商、運動通路客戶需求持續升溫，加上訂單出貨節奏加快，顯示市場需求強勁且成長具延續性，在客戶拉貨動能明確帶動下，營收成長更呈現加速向上的趨勢，且從目前訂單結構來看，需求面仍相當穩健，營收成長非短期波動。
另一方面，在全球供應鏈重組的趨勢下，振大環球表示，馬達加斯加的產區優勢更加顯現，將有效帶來新成長動能，此外，馬達加斯加 ESG 新廠預計第四季完工後，產能擴充與新客戶效益將開始顯現，為明年成長再添動能。
原物料成本方面，振大表示，已提前進行原料採購並鎖定價格，主要配合的布廠也看好公司的客戶後續成長動能，也願維持價格，在供應鏈合作更緊密的情況下，更有助優化採購條件。
整體來看，振大環球看好，在客戶需求強勁、產能維持滿載下，全年營收與獲利再創新高的方向明確，成長表現有望持續領先同業。今年營運將持續聚焦三大目標，包括營收成長、獲利再創新高，以及未來配息水準持續提升，整體經營方向穩步前進。
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