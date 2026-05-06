鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-06 17:17

成衣代工廠振大環球 (4441-TW) 今 (6) 日公告 4 月營收 8.01 億元，創歷年同期新高，月增近 33%、年增 37.34%；累計前 4 月營收 26.91 億元，年增 28.59%。隨著第二季正式進入出貨旺季，營收表現可望季增，越南及馬達加斯加產能持續維持滿載、出貨動能穩定。

振大環球4月營收創同期高 Q2旺季營運向上。(圖：振大環球)

振大環球說明，4 月營收顯著跳升，主要受惠電商、運動通路客戶需求持續升溫，加上訂單出貨節奏加快，顯示市場需求強勁且成長具延續性，在客戶拉貨動能明確帶動下，營收成長更呈現加速向上的趨勢，且從目前訂單結構來看，需求面仍相當穩健，營收成長非短期波動。

‌



另一方面，在全球供應鏈重組的趨勢下，振大環球表示，馬達加斯加的產區優勢更加顯現，將有效帶來新成長動能，此外，馬達加斯加 ESG 新廠預計第四季完工後，產能擴充與新客戶效益將開始顯現，為明年成長再添動能。

原物料成本方面，振大表示，已提前進行原料採購並鎖定價格，主要配合的布廠也看好公司的客戶後續成長動能，也願維持價格，在供應鏈合作更緊密的情況下，更有助優化採購條件。