廣越4月營收創同期新高 迎旺季品牌客戶拉貨動能延續
鉅亨網記者彭昱文 台北
羽絨衣代工大廠廣越 (4438-TW) 今 (6) 日公告 4 月營收 15.07 億元，月增 56.8%、年增 38%；累計前 4 月營收營收 42.8 億元、年增 11%，均創下歷史同期新高；公司表示，隨著進入傳統出貨旺季，品牌客戶拉貨動能延續，帶動營運規模穩健擴大。
廣越表示，4 月營收創高主要受惠於品牌客戶出貨時程安排、訂單結構優化，以及高端戶外機能服飾供應鏈持續朝向「大者恆大」趨勢發展；第二季邁入傳統出貨旺季、第三季達出貨高峰，公司將持續深化與核心品牌客戶合作，並透過產品組合優化、產能配置調整與營運效率提升，強化接單品質與營運韌性。
廣越指出，近年全球成衣產業歷經庫存調整、地緣政治、關稅政策變化及供應鏈重整等挑戰，品牌客戶選擇供應商時，已不僅重視成本，更看重品質穩定度、交期掌握能力、產品開發能力及財務韌性，公司長期深耕高端羽絨衣與機能服飾代工領域，憑藉穩定製造能力與長期品牌合作基礎，持續受惠訂單向具規模與管理能力供應商集中的趨勢。
目前廣越在越南、中國、羅馬尼亞及約旦等地均設有生產基地，可依不同客戶需求、產品類別及銷售市場彈性配置產能。其中，約旦生產基地具備關稅相對優勢，在全球貿易政策不確定性升高的環境下，已成為公司爭取品牌客戶訂單的重要產能布局之一，並同步推動效率改革與接單結構優化，以提升整體營運品質。
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