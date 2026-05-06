廣越4月營收創同期新高 迎旺季品牌客戶拉貨動能延續

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廣越指出，近年全球成衣產業歷經庫存調整、地緣政治、關稅政策變化及供應鏈重整等挑戰，品牌客戶選擇供應商時，已不僅重視成本，更看重品質穩定度、交期掌握能力、產品開發能力及財務韌性，公司長期深耕高端羽絨衣與機能服飾代工領域，憑藉穩定製造能力與長期品牌合作基礎，持續受惠訂單向具規模與管理能力供應商集中的趨勢。

目前廣越在越南、中國、羅馬尼亞及約旦等地均設有生產基地，可依不同客戶需求、產品類別及銷售市場彈性配置產能。其中，約旦生產基地具備關稅相對優勢，在全球貿易政策不確定性升高的環境下，已成為公司爭取品牌客戶訂單的重要產能布局之一，並同步推動效率改革與接單結構優化，以提升整體營運品質。