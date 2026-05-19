鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-19 16:15

威騰電子 Western Digital Corporation (WDC-US) 今 (19) 日宣布，在其最新的高容量 Ultrastar UltraSMR 硬碟中整合後量子加密技術 (post-quantum cryptography)，為次世代基礎架構安全邁出關鍵一步。

WD推首款後量子加密硬碟 搶AI時代資安商機。(圖：WD提供)

WD 指出，隨著 AI 基礎架構從以運算為中心的部署模式，演進為能在每一次推論、模型訓練與互動中持續保留資訊的資料系統，資料的耐用性與安全性已成為核心基礎，而非選配。這些硬碟目前正由多家超大規模雲端服務供應商客戶進行驗證，初步反應顯示市場高度關注具備量子韌性的儲存架構。

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AI 資料系統不斷生成並保存大量且需長期儲存的資料集。確保這些資料在未來數十年，而非僅僅數年的安全，必須成為現代資料基礎架構的核心要求。WD 推出首款導入經美國國家標準暨技術研究院 (NIST) 核准後量子加密演算法的硬碟，象徵產業邁向了決定性的轉型，從理論層級的規劃進階到實際部署的硬體級防護。

WD 透過強化信任根 (root of trust)，為企業提供了關鍵防護，以對抗「先竊取、後解密」(HNDL) 以及其他類似形式的攻擊。這有助於保護驅動 AI 創新的龐大資料湖，使其足以抵禦未來量子電腦破譯加密技術的強大威力。

WD 為首批將後量子加密技術導入生產級儲存基礎架構的企業之一，透過提供符合標準、可供實際部署的架構級保護，引領產業邁向量子轉型，為 AI 時代的資料系統建立全新的信任基準。

隨著 AI 基礎架構與工作負載持續產生並永久保留資料，這些累積資料的價值不斷攀升。同時，威脅正以遠超多數企業預期的速度演進，保護這些資料的急迫性亦日益增加。

資料生命週期拉長與 IT 服務周期延長，擴大了安全漏洞。企業儲存基礎架構的服務年限通常長達五年或以上，這段期間可能與具備解密能力的量子電腦興起的時間重疊。

解密能力提升，攻擊策略也隨之進化。HNDL 是當前存在的威脅。惡意使用者可能先行蒐集加密或具備數位簽章的資料，意圖待量子計算技術成熟後，再進行解密或偽造安全簽章。企業必須從現在開始為長期的加密韌性做好準備。

韌體層級的攻擊帶來極大風險。隨著安全架構持續演進，裝置層級的可信任程度越來越關鍵。在具備量子運算能力的前提下，攻擊者未來可能偽造韌體更新的數位簽章，讓惡意程式看起來像經認證的合法韌體，進而危及硬碟安全。

WD 在全新 Ultrastar DC HC6100 UltraSMR 導入後量子加密技術，旨在保護從製造到實際運作的整個裝置信任鏈。這項部署不僅是功能升級，更代表了將量子韌性安全機制直接嵌入資料基礎架構核心的重大轉型。這確保了裝置層級的可信任度，包括韌體完整性與金鑰管理，而非僅限於靜態資料加密。

演算法選擇：採用 ML-DSA-87（NIST FIPS 204）進行高安全性代碼簽章，並結合 RSA-3072 進行雙重簽章。透過融合經過驗證的成熟加密標準與新興密碼技術，確保安全性的強度和韌性。

關鍵功能包含：

· 基礎架構就緒：部署支援量子加密的公鑰基礎架構 (PKI) 與硬體安全模組（HSM）工作流程，以支援金鑰核發、輪替與生命週期管理。

· 營運持續性：透過設計雙重簽章與回溯保護機制，確保能在多元設備環境中順利部署，而不影響既有的營運流程。

WD 技術長暨資深副總裁 Carl Che 博士表示，隨著 AI 資料不斷累加、價值日益提升且保存時間不斷延長，確保資料未來的安全已成必要。量子運算代表了當下時代最重大的技術轉型之一，發展速度超出許多企業的預期。已保護企業儲存超過十年的安全架構，勢必隨之演進。

他進一步指出，將後量子加密技術整合至我們的 Ultrastar 企業級硬碟，正是我們承諾的一部分，旨在協助客戶應對現已出現的 HNDL 攻擊。透過及早對齊 NIST 標準與 CNSA 2.0，我們正協助企業打造一條清晰、低阻力的轉型路徑，邁向量子安全性儲存基礎架構。