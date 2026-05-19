嘉威股東會通過股利變更案 原擬配股0.3元改為配息0.3元

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-19 12:30

嘉威生活 (3557-TW) 今 (19) 日股東會通過 2025 年財報，全年營收為 43.23 億元，稅後純益為 72 萬元，每股純益為 0.01 元，但對於股利的配發案，則經由表決通過，對董事會原提出擬配發股票 0.3 元改為配息 0.3 元，依今天盤中嘉威股價均價 25.14 元計算，現金殖利率爲 1.19%。

嘉威生活董事長黃清森(左)及總經理吳世偉。(圖：嘉威生活提供)

嘉威生活 2025 年第四季營放大到 9.71 億元，單季稅後純益 2341 萬元，單季每股純益 0.28 元，全年營收為 43.23 億元，稅後純益為 72 萬元，每股純益為 0.01 元。

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而嘉威 2026 年首季財報，營收 14.31 億元，毛利率 36.33%，稅後純益 4069 萬元，超越 2025 年全年獲利，每股純益 0.48 元。

嘉威總經理吳世偉指出，為了獲取業績與訂單，今年持續開發新客戶、新產品線，在新客戶部分，透過經銷商，進軍美國、日韓等餐廳客戶，預計 2027 年會有成果；新產品方面，增加收納產品線，包含冰箱、廚房、浴室或臥室等品項，且與客戶進行開發，今年新產品將陸續上線。

嘉威董事長黃清森指出，嘉威 2025 年營收 43.2 億元，衰退 24.49%，主要越南新廠建置及設備支出龐大，加上關稅對全球貿易產生影響。不過，嘉威是由前身政星集團開始深耕經營生活日用品產業 40 餘年，擁有豐富經驗，面對景氣變化是正常現象，相信藉由新產品開發並精實生產管理，很快就能恢復穩定。

同時，展望未來，為因應關稅政策變動及貿易型態改變，嘉威採取設置 FDG 進口商，利用休士頓倉庫，並以 EDI 設備與大客戶 Walmart、Target 做深度連結；而大數據應用：利用大數據反映市場需求，就近服務消費者；並且對品牌價值提升：提高品牌 PREPARA 的產品價值，直接對全世界高端市場行銷。

嘉威並利用倉庫優勢及 EDI 電腦系統，從 B2B 轉型到 B2C，相信這樣的配置，能讓嘉威創造更多營收與獲利。吳世偉表示，疫情後線上採購已成為主流，這是全球市場結構的改變，嘉威也積極布局線上銷售，目前已與近 10 個品牌合作在網路上販售，希望透過品牌效應來提升產品價值，並且正穩定發展中。