松川營運處上升軌道並加碼投資 Q1營收及淨利創新高EPS達2.22元

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-13 16:54

繼電器供應商松川精密 (7788-TW) 營運走在上升的軌道上，松川精密今 (13) 日公布最新財報獲利資訊，2026 年首季財報營收及獲利同改寫歷史新高，稅後純益 1.78 億元，季增 59.83%，年增 22.48%，每股純益達 2.22 元，由於目前市場對包括 AI 伺服器等應用需求量大幅成長， 松川也加速投資新產能，預計松川在今年將投資逾 4 億元在墨西哥及越南增設新產能。

松川精密董事長王傳世。(鉅亨網記者張欽發攝)

松川精密營收走在迎合市場需求趨勢的軌道中，4 月營收以 6.99 億元改寫歷史新高，月增 5.47%，年增 16.38%； 2026 年 1-4 月營收 25.58 億元，年增 15.07%。松川精密 5 月拉貨力道也在成長。

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松川精密 2026 年第一季財報，營收 18.57 億元，續創新高，毛利率 26.94%，季增 0.9 個百分點，年增 1.54 個百分點，首季稅後純益 1.78 億元，季增 59.83%，年增 22.48%，每股純益達 2.22 元。

由於目前市場對包括 AI 伺服器等應用需求量大幅成長， 松川也加速投資新產能，預計松川在今年將投資逾 4 億元在墨西哥及越南增設新產能。

松川精密在 2025 年第四季及 2026 年第一季營收持續創新高，松川並看好 AI 伺服器及儲能應用在第 二季的強力需求，預估第二季營收將維持第一季以來的營運熱度，已公布的 2026 年 4 月營收並以 6.99 億元改寫歷史新高。同時，估 2026 年營收將較去年有雙位數成長。

松川精密原對台灣嘉義及越南生產基地都已相繼完成擴產，其中，越南廠產品往高階產品開發。 同時，在客戶需求高漲之下，公司並且看好 AI 伺服器及儲能應用在 2026 年第二季的強力需求，松川原預估 2026 年的 3.5 億元到 4 億元資本支出 ，但由於目前市場需求明朗度高，已確定加碼到 4 億元以上資本支出，用於再投資設於越南代工廠墨西哥設備及產能的擴充。

松川越南的合作代工廠原爲生產供應家電等產品設置，目前在產品項目已往高附加價值產品延伸，如汽車應用領域並在第一季完成擴廠。目前已確定由松川再加碼投資。