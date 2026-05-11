鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-11 18:56

建商新潤 (6186-TW) 在 2025 年稅後純益 15.22 億元，年增 56.74%，每股稅後純益 7.81 元，獲利改寫近 10 年新高，同時，新潤在第一 季受惠「新潤 Double」建案入帳，稅後純益 4.08 億元，年增 13.21%，每股純益 2.09 元。

新潤 2026 年第一季營收 33.42 億元，毛利率 22.96%，季減 22.09 個百分點，年減 4.64 個百分點，稅後純益 4.08 億元，季增 7.16 倍，年增 13.21%，每股純益 2.09 元。

‌



新潤除去年獲利改寫 10 年新高外，公司並擬對去年盈餘配發每股約 5.01 元股息，配息率 64.15%；同時，新潤擬發行 2.5 萬張現增股進行市場籌資。

新潤興業推案策略首重剛性購屋需求，且建案優勢以具備交通便捷與產業發展潛力區域為優先。今年第一季受惠新北 A9 林口重劃區「新潤 Double」建案交屋人帳貢獻獲利。

依據營收認列能見度，新潤興業 2027 至 2030 年預計完工交屋有「新潤 RIVER ONE」、「世界都心」、「菓林段商業區」、「新洲美段」、「菓林段住宅區」及「桃園中運段」等建案，挹注公司中長期業績來源。