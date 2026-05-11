鉅亨網記者張欽發 台北
建商新潤 (6186-TW) 在 2025 年稅後純益 15.22 億元，年增 56.74%，每股稅後純益 7.81 元，獲利改寫近 10 年新高，同時，新潤在第一 季受惠「新潤 Double」建案入帳，稅後純益 4.08 億元，年增 13.21%，每股純益 2.09 元。
新潤 2026 年第一季營收 33.42 億元，毛利率 22.96%，季減 22.09 個百分點，年減 4.64 個百分點，稅後純益 4.08 億元，季增 7.16 倍，年增 13.21%，每股純益 2.09 元。
新潤除去年獲利改寫 10 年新高外，公司並擬對去年盈餘配發每股約 5.01 元股息，配息率 64.15%；同時，新潤擬發行 2.5 萬張現增股進行市場籌資。
新潤興業推案策略首重剛性購屋需求，且建案優勢以具備交通便捷與產業發展潛力區域為優先。今年第一季受惠新北 A9 林口重劃區「新潤 Double」建案交屋人帳貢獻獲利。
新潤興業深耕桃園青埔特區多年，已推出多項指標建案，今年第四季「新潤潤青」將進入完工交屋期，該案屬合建案，分回總銷金額約 12.65 億元，公司持續推動與優質建商合作，與亞昕 (5213-TW) 共同興建新北新莊副都心「森中央」新案，分回金額約 21 億元，預計於年底前完工交屋，另一備受市場關注之北投士林科技園區指標案「士科大院.」，也預計於今年完工。
依據營收認列能見度，新潤興業 2027 至 2030 年預計完工交屋有「新潤 RIVER ONE」、「世界都心」、「菓林段商業區」、「新洲美段」、「菓林段住宅區」及「桃園中運段」等建案，挹注公司中長期業績來源。
雖台灣房市景氣疲軟，新潤興業仍積極採取合建 / 危老 / 都更等專業的多元開發模式，藉以分散風險同時取得精華土地，努力創造業績，今年將推出桃園大園「菓林段商業區」，分回金額 33 億元，為公司中長期挹注穩健營運動能。
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