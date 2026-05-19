鉅亨網新聞中心 2026-05-19 09:41

三星電子內部薪資談判記錄近日曝光，揭示了公司因「記憶體」與「晶圓代工」兩大部門獎金分配極度不均，進而引發嚴重的內部對立與人才流失，並將導致公司歷史上最大規模的全面罷工。

記憶體拿5億、代工僅8千萬 三星獎金失衡成SK海力士挖角破口。(圖:shutterstock)

根據路透社取得的數百頁會議記錄顯示，三星管理層於今年 3 月提議向獲利豐厚的記憶體晶片部門員工，發放相當於年薪 607% 的巨額獎金（高達 47.7 萬美元，約合 5 億韓元）；然而，處於虧損狀態的系統 LSI 與晶圓代工部門員工，所獲得的獎金提議僅有年薪的 50% 至 100%（約 8000 萬韓元）。

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三星管理層談判代表對此辯稱，獎金差距反映了業績現實，並直言若非記憶體部門挹注利潤，邏輯晶片部門早已面臨倒閉，因此質疑虧損部門發放高額績效獎金的合理性。

此番言論隨即遭到工會強烈反對。工會主席崔承浩警告，如此巨大的薪酬鴻溝正造成公司無法承受的人才流失危機。

事實上，由於競爭對手 SK 海力士已於去年達成「未來十年每年分配 10% 營業利潤給員工且取消獎金上限」的協議，優渥的福利已吸引大量三星工程師跳槽。

據統計，光是過去四個月內，就有約 200 名三星員工轉投 SK 海力士與美光，導致平澤晶圓代工廠面臨團隊縮減的窘境。

為此，三星工會提出反制要求，主張比照對手模式，將 15% 的營業利潤劃入獎金池、取消現行 50% 的上限，並將此條款正式寫入勞動合約。

這場風暴不僅波及基層，更撼動三星高層。在工會堅持下，三星已撤換首席談判代表，董事長李在鎔也罕見地公開道歉，甚至縮短海外行程親自回國處理糾紛。

延世大學教授李南雨分析指出，這場衝突的核心源自於三星一體化的組織架構設計。將高度獲利的記憶體業務與持續虧損的代工業務合併在同一個設備解決方案（DS）部門下，不僅容易造成內部利益衝突，也間接壓低了公司的整體股價估值。