鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-19 07:54

美國總統川普周一 (18 日) 在 Truth Social 上突發聲明宣布，應卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國領導人請求，取消原定於周二 (19 日) 對伊朗的軍事打擊行動，此舉為急劇升溫的中東局勢按下暫停鍵，但雙方對峙態勢依然嚴峻。

川普透露，決策轉向源於各方正進行「嚴肅談判」，目標鎖定「伊朗不得擁核」的核心條款。

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他同時指示國防部長赫格塞斯及軍方高層，若未能達成滿意協議，美軍須即刻保持全面打擊戰備狀態。此前川普曾公開批評德黑蘭的提案「令人失望」，拒絕讓步，並強調德黑蘭當局「深知後果」。

伊朗同步展現強硬姿態。最高領袖穆吉塔巴在社群媒體上發聲明證實，已完成在敵方「經驗極少且脆弱領域」開闢新戰線的研究，警告若「戰爭狀態」持續必將付諸實施。

18 日，伊朗外交部發言人巴加埃證實，已透過巴基斯坦將最新談判文本轉交美國。「在巴基斯坦的斡旋下，伊朗與美國仍保持對話並交換意見。伊朗不會把涉及伊朗權益的問題拿來談判或妥協。根據《不擴散核武器條約》，伊朗和平利用核能權利已獲承認，不需要任何個人或第三方再次予以承認。」

伊媒周一也援引消息人士報導指出，儘管美國最新談判文本較此前版本有所調整，但雙方在多個核心問題上仍存在嚴重分歧。

伊朗也在周一成立「波斯灣海峽管理局」，革命衛隊隨即宣稱將對過往荷姆茲海峽的光纖電纜實施許可及監管，並徵收「主權性費用」，直接挑戰國際航運規則。

能源市場則劇烈波動，在周一傳出美國同意「談判期間豁免伊朗石油制裁」消息後，油價瞬間跳水，但美方迅速否認稱相關報導「不實」，市場恐慌情緒推升油價大幅反彈，紐約期油飆漲 3.07% 至每桶 108.66 美元，布蘭特期油漲 2.6% 至 112.1 美元。19 日開盤雖回落 2%，但地緣風險溢價持續支撐油價高位震盪。