鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-18 19:55

臺灣證券交易所今 (18) 日完成上市公司 2026 年第 1 季財務報告的形式審閱，(13 家金控公司申報期限至 6 月 1 日除外)，其中，隴華首季每股淨值降至 4.64 元，不足 5 元，進而被打入全額交割，中福、永冠 - KY 併案停止買賣，麗嬰房則因淨值回升恢復普通交易方法，自 5/20 起執行。

隴華每股淨值跌破5元5/20起打入全額交割 中福、永冠-KY併案停止買賣。(鉅亨網資料照)

證交所表示，中福 (1435-TW) 先前因逾期未重編財務報告已遭停止買賣。本次最新公告申報的財務報告，再遭會計師出具「無法作成結論」，核有營業細則第 50 條第 1 項第 5 款規定，因此併案停止買賣 。

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永冠 - KY(1589-TW) 先前已被列為變更交易方法、採行分盤集合競價暨停止買賣。本次因未依法令期限公告申報 2026 年第 1 季財務報告，核有同細則第 50 條之 3 第 1 項第 1 款情事，同樣處以併案停止買賣。

隴華 (2424-TW) 最新公告申報的財務報告顯示，其淨值已低於財務報告所列示股本的二分之一，核有營業細則第 49 條第 1 項第 1 款規定情事，其上市有價證券將正式列為變更交易方法，俗稱全額交割。

麗嬰房 (2911-TW) 先前因淨值問題被列為變更交易方法，不過，根據該公司最近二期的財務報告顯示，淨值均已回升至 3 億元以上，且達所列示股本的二分之一以上。原變更交易方法原因已消滅，且無其他需變更交易之情事，因此獲准恢復正常交易方法 。