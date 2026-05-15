〈華紙法說〉6月起成本壓力加劇 預告下半年「紙品價格可能不只漲一次」
鉅亨網記者劉玟妤 台北
華紙 (1905-TW) 今 (15) 日召開法說會，第一季稅後虧損 1.77 億元，每股虧損 0.16 元，虧損較去年同期收斂。不過總經理陳瑞和指出，近期包括木片、運輸等價格持續上揚，認為下半年成本壓力加劇，並直言「紙品價格可能不只調漲一次。」
華紙第一季營收 43.94 億元，季減 5.97%，年減 9.03%；毛利率 5.23%，季增 0.86 個百分點，年增 2.07 個百分點；營益率 - 4.89%，營業損失季對季、年對年皆縮小；稅後虧損 1.77 億元，較去年第四季轉虧，不過虧損較去年同期收斂，每股虧損 0.16 元。
華紙指出，第一季適逢春節假期工作天數較短，加上各廠區配合春節歲修，用紙市場需求持續疲軟，影響 1、2 月營收，不過 3 月起因美伊衝突，客戶預期原物料上漲而積極拉貨，營收轉佳，也帶動第一季毛利率與營益率改善。
陳瑞和表示，去年第四季開始原料價格持續走高，截至今年 4 月已上漲約 100 美元，目前短纖價格每公噸約 620 至 630 美元，長纖價格每公噸則約 670 至 700 美元，整體價格維持上行區間。
陳瑞和進一步指出，3 至 4 月戰爭後所採購的原物料，目前成本壓力尚未顯現，預期將於 6 至 8 月開始反映在成本上，加上能源成本提高，且進到夏季用電費率，下半年成本壓力將加劇，即便紙漿價格持續上漲，也無法抵銷成本壓力，因此認為下半年恐怕不只調漲 1 次。
以需求面來看，陳瑞和指出，由於去年 4 月受到對等關稅影響，需求疲軟，今年已恢復正常水準。他並指出，目前市場能見度偏短，但工業需求較文化用紙需求積極，且較去年同期轉佳。
針對碳費，陳瑞和表示，今年繳納去年度的碳費約 1400 萬元以內，華紙已完成自主減量，並進行碳揭露與風險管理，今年碳費可控，對整體營運影響不大。
另外，華紙於氣候治理、自然保育及綠色能源三大面向也取得進展，去年 12 月通過「科學基礎減碳目標倡議 (SBTi) 驗證」；同時，今年 3 月成為「自然相關財務揭露 (TNFD)」採納者；花蓮廠部分，持續進行生質能綠電設施建置，未來將擴大綠電憑證產出規模。
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