〈華紙法說〉6月起成本壓力加劇 預告下半年「紙品價格可能不只漲一次」

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-15 16:22

華紙 (1905-TW) 今 (15) 日召開法說會，第一季稅後虧損 1.77 億元，每股虧損 0.16 元，虧損較去年同期收斂。不過總經理陳瑞和指出，近期包括木片、運輸等價格持續上揚，認為下半年成本壓力加劇，並直言「紙品價格可能不只調漲一次。」

華紙總經理陳瑞和。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

華紙第一季營收 43.94 億元，季減 5.97%，年減 9.03%；毛利率 5.23%，季增 0.86 個百分點，年增 2.07 個百分點；營益率 - 4.89%，營業損失季對季、年對年皆縮小；稅後虧損 1.77 億元，較去年第四季轉虧，不過虧損較去年同期收斂，每股虧損 0.16 元。

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華紙指出，第一季適逢春節假期工作天數較短，加上各廠區配合春節歲修，用紙市場需求持續疲軟，影響 1、2 月營收，不過 3 月起因美伊衝突，客戶預期原物料上漲而積極拉貨，營收轉佳，也帶動第一季毛利率與營益率改善。

陳瑞和表示，去年第四季開始原料價格持續走高，截至今年 4 月已上漲約 100 美元，目前短纖價格每公噸約 620 至 630 美元，長纖價格每公噸則約 670 至 700 美元，整體價格維持上行區間。

陳瑞和進一步指出，3 至 4 月戰爭後所採購的原物料，目前成本壓力尚未顯現，預期將於 6 至 8 月開始反映在成本上，加上能源成本提高，且進到夏季用電費率，下半年成本壓力將加劇，即便紙漿價格持續上漲，也無法抵銷成本壓力，因此認為下半年恐怕不只調漲 1 次。

以需求面來看，陳瑞和指出，由於去年 4 月受到對等關稅影響，需求疲軟，今年已恢復正常水準。他並指出，目前市場能見度偏短，但工業需求較文化用紙需求積極，且較去年同期轉佳。

針對碳費，陳瑞和表示，今年繳納去年度的碳費約 1400 萬元以內，華紙已完成自主減量，並進行碳揭露與風險管理，今年碳費可控，對整體營運影響不大。