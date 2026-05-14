鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-14 20:06

華南金控今（14）日公布最新自結盈餘，受惠於台股強勁表現與各子公司營運動能全面爆發，4 月稅後純益達 34.54 億元，前 4 月累計合併稅後純益衝上 111.14 億元，較去年同期大幅增加 41.56 億元，年增率高達 59.72%。截至今年 4 月底，華南金每股稅後盈餘（EPS）為 0.8 元。此外，4 月單月及累計前 4 月的稅後純益表現，均同步刷新歷史同期最高紀錄。

針對獲利大幅跳升，華南金表示，累計前 4 月獲利能繳出年增近 6 成的佳績，主因在於旗下各子公司營運表現均較去年同期顯著成長。

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其中，核心子公司華南銀行與華南證券受惠於台股交投熱絡及市場行情推升，在股票操作、自營業務及經紀手續費收入等方面獲利豐厚，分別較去年同期增加 16 億元及 17 億元。

此外，其他子公司如華南產險獲利也增長 2.6 億元、華南創投增加 5.1 億元，以及華南 AMC 成長近 1 億元，整體呈現「百花齊放」強勢成長格局。

單就子公司華南銀行觀察，4 月單月合併稅後純益為 23.06 億元；若觀察前 4 月累計數據，合併稅前淨利已突破百億大關、達 102.49 億元，合併稅後淨利則為 84.47 億元，每股稅後盈餘（EPS）為 0.79 元，每股淨值為 24.81 元。