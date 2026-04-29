鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-29 15:25

隨著地緣政治風險升溫、利率環境大幅轉變與產業集中度提高，市場波動已逐漸從短期干擾，轉為投資人必須長期面對的環境。《亞洲私人銀行家 (Asian Private Banker)》舉辦「臺北全球財富峰會」，台北富邦銀行資深副總經理吳傳文受邀與談，深度剖析市場三大結構性改變：利率定價基準重組、產業集中風險升高，以及政策驅動的供應鏈位移。面對從景氣循環轉向地緣事件主導的變局，他提出專業解析，協助高資產客群透過跨境布局與紀律配置，在多變的亞太財富版圖中建立韌性，將市場波動轉化為長期穩健的資產增長。

吳傳文表示，在大國博弈與全球秩序重組的背景下，近年從俄烏戰爭、關稅政策反覆，到最近的美伊衝突與中東情勢升溫，全球市場波動的來源，已從過去的景氣循環，轉向政府政策與地緣事件主導，波動不再只是短暫現象，而是投資決策必須納入的長期條件。

‌



他觀察到市場出現三項結構性改變：第一，利率維持在相對高檔，已成為幾個主要經濟體的常態。無風險報酬率上升改變了各類資產的訂價基準與機會成本，投資人必須重新檢視報酬來源與風險補償。第二，產業集中風險上升。以台灣市場為例，科技產業權重偏高，市場上漲時報酬放大，下跌時波動也同步擴大，使單一市場與單一產業的風險更加明顯。第三，地緣政治與產業政策調整，影響供應鏈布局與資金流向，使跨區域、跨資產的分散配置更顯重要。

在此背景下，高資產客群真正關心的已不只是短期績效表現，而是資產是否能在不同市場情境下，維持穩定與可持續的累積。吳傳文強調，面對波動常態化，與其預測短期走勢，不如回到紀律：核心部位以跨區域、多元資產建立穩定基礎，衛星部位則因應利率循環與產業輪動保持彈性，讓投資決策不受短期市場情緒左右。

他也指出，資產配置並不僅限於投資商品本身，而應放入更完整的規劃框架，涵蓋不動產、保險、信託、稅務與傳承安排，讓投資配置與家族長期目標、世代延續相互連結。另外在資本運用效率上，金融資產融資 (Lombard Lending) 也是常見工具，讓客戶在完整保留核心資產配置，同時提高資金調度彈性。

針對近期市場關注的科技股漲勢與 AI 泡沫疑慮，吳傳文認為，AI 仍屬長期趨勢，但投資布局需區分不同發展階段。目前全球仍處於算力、基礎建設與模型能力持續擴張及升級的階段，近期 AI 代理 (AI Agent) 的發展，更讓 AI 從模型能力走向實際應用場景，帶動新一波算力需求，對相關供應鏈具備支撐力；但資金高度集中下，短期評價調整與資金輪動屬正常現象。實務上，對 AI 相關產業會維持一定核心配置，同時透過多元產業的布局，控制整體投組波動。

他也提到，ETF 近年在台灣市場快速成長，反映投資人對分散風險與配置效率的需求。在北富銀的資產配置實務中，ETF 除用於高資產客群的戰術調整與流動性管理外，也透過數位機制，協助一般投資人以較低門檻參與多元資產配置。

在跨境投資議題上，吳傳文指出，台灣高資產客群普遍具有跨境佈局需求，背後來自完整的科技供應鏈、長期累積的民間資本，以及企業主的全球視野。因應這樣的需求結構，北富銀以「深耕在地、跨足亞太」為策略主軸，以台灣、香港、新加坡串聯大中華及東南亞市場，結合集團資源，提供整合投資、融資、保險與信託的跨境資產配置服務。