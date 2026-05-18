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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)EPS預估上修至2.73元，預估目標價為36.90元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.69元上修至2.73元，其中最高估值2.83元，最低估值2.6元，預估目標價為36.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.83(2.83)3.183.4
最低值2.6(2.6)2.732.98
平均值2.72(2.72)2.973.24
中位數2.73(2.69)2.953.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值34.41億38.39億41.87億
最低值33.62億35.05億37.54億
平均值34.05億36.72億39.55億
中位數34.06億36.49億39.60億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.161.921.461.922.28
營業收入40.64億59.06億61.39億47.65億58.06億

詳細資訊請看美股內頁：
Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBSAC

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