鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)EPS預估上修至2.73元，預估目標價為36.90元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.69元上修至2.73元，其中最高估值2.83元，最低估值2.6元，預估目標價為36.90元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.83(2.83)
|3.18
|3.4
|最低值
|2.6(2.6)
|2.73
|2.98
|平均值
|2.72(2.72)
|2.97
|3.24
|中位數
|2.73(2.69)
|2.95
|3.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|34.41億
|38.39億
|41.87億
|最低值
|33.62億
|35.05億
|37.54億
|平均值
|34.05億
|36.72億
|39.55億
|中位數
|34.06億
|36.49億
|39.60億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.16
|1.92
|1.46
|1.92
|2.28
|營業收入
|40.64億
|59.06億
|61.39億
|47.65億
|58.06億
詳細資訊請看美股內頁：
Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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