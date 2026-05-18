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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對CF工業控股(CF-US)做出2026年EPS預估：中位數由16.54元上修至16.86元，其中最高估值21.19元，最低估值8.1元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|21.19(20.05)
|19.02
|13.35
|8.27
|最低值
|8.1(8.1)
|6.33
|5.72
|6.16
|平均值
|16.27(16.17)
|11.18
|9.17
|7.11
|中位數
|16.86(16.54)
|10.88
|8.53
|6.89
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|92.48億
|90.68億
|74.11億
|64.56億
|最低值
|65.97億
|63.63億
|61.02億
|61.45億
|平均值
|81.68億
|72.14億
|67.50億
|62.67億
|中位數
|82.25億
|71.13億
|66.65億
|62.00億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.24
|16.38
|7.87
|6.74
|8.97
|營業收入
|65.38億
|111.86億
|66.31億
|59.36億
|70.84億
詳細資訊請看美股內頁：
CF工業控股(CF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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