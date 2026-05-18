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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對宏利金融(MFC-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.31元下修至3.24元，其中最高估值3.39元，最低估值3.18元，預估目標價為41.15元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.39(3.41)
|3.92
|4.35
|最低值
|3.18(3.19)
|3.4
|3.67
|平均值
|3.26(3.31)
|3.62
|3.96
|中位數
|3.24(3.31)
|3.58
|4.03
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|310.01億
|329.34億
|354.04億
|最低值
|-10.07億
|33.89億
|354.04億
|平均值
|149.97億
|181.61億
|354.04億
|中位數
|149.97億
|181.61億
|354.04億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.83
|2.83
|1.94
|2.08
|2.20
|營業收入
|471.86億
|122.10億
|372.92億
|392.52億
|437.27億
詳細資訊請看美股內頁：
宏利金融(MFC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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