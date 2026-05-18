鉅亨速報 - Factset 最新調查：Weatherford International plc - New(WFRD-US)EPS預估上修至5.72元，預估目標價為120.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Weatherford International plc - New(WFRD-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.6元上修至5.72元，其中最高估值6.51元，最低估值5.35元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.51(6.51)
|8.37
|9.12
|最低值
|5.35(5.35)
|6.49
|7.04
|平均值
|5.9(5.87)
|7.5
|8.24
|中位數
|5.72(5.6)
|7.66
|8.65
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|48.77億
|53.11億
|56.12億
|最低值
|46.95億
|49.49億
|50.59億
|平均值
|47.44億
|51.20億
|53.06億
|中位數
|47.35億
|51.01億
|52.64億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-6.43
|0.36
|5.66
|6.75
|5.93
|營業收入
|36.45億
|43.31億
|51.35億
|55.13億
|49.18億
詳細資訊請看美股內頁：
Weatherford International plc - New(WFRD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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