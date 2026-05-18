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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Weatherford International plc - New(WFRD-US)EPS預估上修至5.72元，預估目標價為120.00元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Weatherford International plc - New(WFRD-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.6元上修至5.72元，其中最高估值6.51元，最低估值5.35元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.51(6.51)8.379.12
最低值5.35(5.35)6.497.04
平均值5.9(5.87)7.58.24
中位數5.72(5.6)7.668.65

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值48.77億53.11億56.12億
最低值46.95億49.49億50.59億
平均值47.44億51.20億53.06億
中位數47.35億51.01億52.64億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-6.430.365.666.755.93
營業收入36.45億43.31億51.35億55.13億49.18億

詳細資訊請看美股內頁：
Weatherford International plc - New(WFRD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWFRD

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