鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-18 19:52

為加速推動台灣產業升級轉型，回應淨零減碳與智慧製造的長線需求，經濟部「A + 企業創新研發淬鍊計畫」最新通過中國鋼鐵（2002-TW）（主導）、台灣穗高科技以及所羅門（2359-TW） 3 項重大研發計畫，全面聚焦於高強度車用鋼材、低碳高性能鋁合金及人形機器人智慧感知技術，期望透過材料創新與 AI 人工智慧導入，全面提升台灣產業的整體發展動能。

產業技術司指出，在先進車用材料領域，中鋼攜手上泰工業與梧濟工業共同推動「綠色超高強度汽車用鋼及智慧成形技術開發計畫」。該計畫因應全球車輛輕量化與安全性提升的剛性需求，著手開發國產 1.5GPa 等級超高強度鋼材，以及冷衝壓車體結構件的關鍵製程技術。這項技術不僅能兼顧高強度與成形性，更能有效降低加工能耗與碳排放，未來導入新世代車型後，將大幅提升車體安全與能源效率，並預期帶動國內車輛零組件產業鏈的產值成長。

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著眼於低碳循環材料的龐大商機，台灣穗高科技則推動「回收鋁智慧純化技術暨低碳高性能鋁合金應用開發計畫」。該計畫導入智慧純化與製程控制技術，在不需要嚴格分選回收料的前提下，利用 AI 動態調整製程參數，穩定生產品值，並實現回收料占比達 90% 的鋁合金產品，同時將原料碳排降低至 2kgCO2/kg-Al 以下。此計畫將建立國內首條回收鋁智慧純化示範產線，協助台灣產業因應未來的碳費與國際減碳要求。

因應人形機器人與 AI 應用的快速發展，機器人視覺大廠所羅門則推動「人形機器人遠距線索辨識與快速學習 VLA 技術開發計畫」，開發具備跨載具部署能力的 AI 感知與整合平台。透過主動視覺與生成式 AI 技術，機器人可在複雜環境中自主辨識遠距目標並快速學習新物件，大幅降低對大量實體訓練資料的依賴，提升人形、四足及輪式機器人在製造、物流與巡檢等場域的应用可行性，有助於建立跨品牌整合能力並促進智慧製造發展。